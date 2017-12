Fiorentina | Thereau scatenato | la promessa ‘contro’ la Juventus

Pagelle Fiorentina-Genoa 0-0 : Thereau e Pandev sottotono : Pagelle Fiorentina-Genoa – Secondo 0-0 consecutivo per la Fiorentina. I viola non approfittano del tutto della sconfitta del Milan e di quella della Sampdoria, rosicchiando solo un punto a rossoneri e blucerchiati. Il ‘Grifone’ ottiene un buon punto su un campo ostico ma, considerati i risultati delle dirette concorrenti per la salvezza, i rossoblù rimangono ad un solo punto di distanza dal terzultimo posto. Pagelle ...

Serie A Fiorentina - Thereau torna contro la Lazio : FIRENZE - Ieri alla ripresa degli allenamenti della Fiorentina dopo il canonico lunedì di riposo se il calendario prevede un turno domenicale, Cyril Thereau ha aggiunto un particolare fondamentale al ...

Infermeria Fiorentina - le ultime sulle condizioni di Thereau e Badelj : Infermeria Fiorentina – La stagione della Fiorentina fin qui è stata caratterizza da più bassi che alti. I viola sono noni in classica con appena 17 punti conquistati, l’ultimo dei quali sul campo della Spal in rimonta. I gigliati sono ora attesi dalla complicata trasferta di Roma contro la Lazio. Per la sfida dell’Olimpico, Pioli conta di avere nuovamente a disposizione Thereau, Badelj e Laurini, in modo da svuotare ...

Fiorentina : tornano Badelj e Thereau : (ANSA) - FIRENZE, 21 NOV - Fiorentina di nuovo in campo questo pomeriggio dopo un giorno di riposo. Stefano Pioli per la trasferta di domenica contro la Lazio, di cui sarà l'ex più atteso, confida di ...

Fiorentina - l’annuncio di Thereau : rientro “rinviato” : “Il campionato italiano e’ molto difficile, qualche partita fa venivamo da tre vittorie di fila e tutti pensavamo che avremmo potuto salire in classifica, ed invece poi siamo caduti. Da qui a gennaio avremo tante gare, visto che si giochera’ anche sotto le vacanze di Natale. Diciamo che a gennaio vedremo gia’ dove siamo, l’importante e’ riuscire a giocare bene e tornare a far divertire la gente”. Lo ha ...

Fiorentina - Thereau il leader essenziale : dopo 'Bobo' Vieri e 'Toni 2' tocca a lui : Un 'vecchio attaccante' che aiuta la Fiorentina , la terza volta che accade, scrive l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport . Prima Bobo Vieri , poi Luca Toni 2 , quello tornato dalle dune del deserto pronto a rimettersi in discussione. E ora tocca a lui, il francese che è diventato viola dopo che per anni il suo ...

Fiorentina - Thereau : 'Dicembre sarà difficile. Chiesa? Lo convinceremo...' : Il giocatore della Fiorentina Cyril Thereau ha rilasciato un'intervista a Premium Sport : 'Mi è dispiaciuto lasciare la squadra per infortunio nel momento in cui stavo meglio. Non posso rischiare una ricaduta, quindi sto lavorando sodo per lavorare bene ed essere pronto. Abbiamo un ...

Serie A Fiorentina - Thereau prova a recuperare per la Spal : FIRENZE - La Fiorentina è tornata ad allenarsi questo pomeriggio dopo un giorno di riposo. Squadra a ranghi incompleti per l'assenza dei nazionali impegnati con le proprie rappresentative, il cui ...

Fiorentina-Roma : Thereau non convocato : FIRENZE, 5 NOV - Cyril Thereau ha dovuto arrendersi e salterà quindi anche la sfida di questo pomeriggio contro la Roma: negativo l'esito del test effettuato stamani dall'attaccante francese della ...

Convocati Fiorentina - ecco la decisione di Pioli su Thereau : Convocati Fiorentina – La Fiorentina affronterà alle 15 la Roma al ‘Franchi’ nel match valido per la 12^ giornata di Serie A. Il tecnico dei viola, Stefano Pioli, ha diramato la lista dei Convocati. Niente da fare per Thereau, che ha provato in tutti i modi a recuperare per la gara con i giallorossi. ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione per la sfida con i capitolini: Astori, Badelj, Benassi, Biraghi, ...

Fiorentina-Roma - probabili formazioni e ultimissime : Thereau in dubbio. C’è El Shaaraway : Fiorentina-Roma, probabili formazioni e ultimissime: Thereau in dubbio. C’è El Shaaraway Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina-Roma, probabili formazioni E ultimissime – Dopo gli anticipi di ieri che hanno decretato la vittoria di Crotone e Sampdoria, rispettivamente contro Bologna e Genoa, si completa oggi la dodicesima giornata. Il ...

Probabili formazioni Fiorentina-Roma - dodicesima giornata di Serie A : viola con il dubbio Thereau - giallorossi con Perotti-Dzeko-El Shaarawy : C’è grande attesa allo stadio Artemio Franchi di Firenze in cui, domenica pomeriggio alle ore 15, si disputerà Fiorentina-Roma, in un match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2017-18. Le due squadre stanno vivendo momenti contrastanti, con i giallorossi impegnati nella rincorsa alle prime posizioni e i viola ancora in cerca di una propria identità. I due allenatori stanno ancora sciogliendo gli ultimi dubbi di ...

Sorpresa Fiorentina - infortunio Thereau : le ultime importanti novità : infortunio Thereau – La Fiorentina continua la preparazione in vista della sfida con la Roma, in programma domenica alle 15. Dal centro sportivo dei viola arrivano novità importanti in merito alle condizioni di Thereau. Secondo quanto riportato da ‘Radio Bruno’, infatti, l’attaccante francese ha lavorato per una parte della seduta di allenamento con il resto dei compagni. L’ex Udinese sta facendo di tutto pur di ...

Serie A Fiorentina - seduta al Franchi : dubbio Thereau per la Roma : FIRENZE - La sconfitta rimediata a Crotone ha riportato la Fiorentina sulla terra dopo l'euforia dei giorni scorsi per le tre vittorie consecutive e una classifica tornata interessante. Niente è ...