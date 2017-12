PERUGIA - FINANZA DONA ALLA CARITAS ABBIGLIAMENTO SEQUESTRATO : PERUGIA La Guardia di FINANZA di Gubbio, ottenuta l'autorizzazione dall'Autorità Giudiziaria, ha consegnato ALLA locale CARITAS Diocesana numerosi capi di ABBIGLIAMENTO riportanti marchi contraffatti ...

Gaslini - gli auguri della Guardia di FINANZA ai bambini dell'ospedale : Genova - In occasione delle festività natalizie, il Comandante Regionale Liguria della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Francesco Mattana, si è recato in visita all'Ospedale Pediatrico "...

Torre Annunziata - A Rovigliano la Guardia di FINANZA sequestra discarica abusiva di rifiuti pericolosi : Gli ultimi articoli di Cronaca Regione - Ritardi e disagi per i pendolari, Capitan Ventosa di Striscia in Circumvesuviana Sorrento - Tenta di comprare regalo di Natale con soldi falsi, arrestato ...

Cagliari. Morto in un incidente Romano Sedda ex tenente colonnello della FINANZA : Sinistro mortale lungo la 196 all’altezza della circonvallazione per Villacidro. Un tir e un’Audi A3 si sono scontrati frontalmente. Nell’impatto è Morto Romano Sedda, 72 anni nato a Sardara e residente a Cagliari, ex tenente colonnello della Guardia di Finanza. Il tir…Continua a leggere →

Stretta antifrode : password nel mirino - così la FINANZA scoverà gli evasori : L'obiettivo è contrastare le evasioni e le frodi in un'epoca in cui i trasferimenti di denaro, e le operazioni economiche in genere, sono molto 'volatili'. così la Guardia di Finanza ha affinato i ...

GEO-FINANZA/ Gli aiuti esterni per l'Italia (che Trump può frenare) : Gli accordi raggiunti tra Ue e Giappone, così come i passi avanti non traumatici della Brexit, possono aiutare l’export italiano. Usa permettendo. CARLO PELANDA(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 06:03:00 GMT)BREXIT/ Così l'Ue può regalare una vittoria agli inglesi, di P. AnnoniFINANZA E POLITICA/ Le notizie che aiutano l'Italia (e la sua Borsa), di C. Pelanda

La FINANZA chiede le tasse agli spacciatori : ... rappresenta, pertanto, un imprescindibile presidio contro l'accumulo di ricchezze di origine illecita e la diffusione di manifestazioni di doppia economia. In tale ambito, nel nuovo Manuale sono ...

Economia e FINANZA : gli avvenimenti di MERCOLEDI' 13 dicembre : finanza - Milano: presentazione del Market Outlook 2018 di BlackRock. Ore 10,00. Piazza San Fedele, 2 - Roma: Comitato Esecutivo Abi. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Carlo Calenda, Ministro dello ...

Economia e FINANZA : gli avvenimenti di MARTEDI' 12 dicembre : Palazzo Tursi - Bologna: incontro Carisbo "La banca, motore dell'Economia nel contesto europeo". Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo; Carlo ...

SPY FINANZA/ Le notizie che contano più degli 'allarmi' di Joe Biden : Stanno destando scalpore in Italia le dichiarazioni di Joe Biden sulle interferenze russe nella politica nostrana. Ma è altro che deve preoccuparci.

SPY FINANZA/ Le notizie che contano più degli "allarmi" di Joe Biden : Stanno destando scalpore in Italia le dichiarazioni di Joe Biden sulle interferenze russe nella politica nostrana. Ma è altro che deve preoccuparci, dice MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 06:03:00 GMT)SPY FINANZA/ Il "buco nero" cinese pronto a rispedirci in piena crisi, di M. BottarelliIDEE/ L'aiutino dei nonni per la ripresa economica, di M. Artibani

Bitcoin - al via i future negli Usa tra i dubbi dei big della FINANZA : Scatta la prova derivati per i Bitcoin. Più di qualcuno dice che l'ingresso su uno dei mercati più gettonati dalla grande finanza cambierà il futuro dei Bitcoin. Perchè è uno di quei debutti capaci di ...

La FINANZA chiede le tasse agli spacciatori : Le analisi Istat sull'economia sommersa hanno evidenziato che queste attività hanno generato nel 2015 valore aggiunto per circa 17 miliardi (11,8 miliardi la droga e 3,6 miliardi la prostituzione) ...

Caltanissetta - le tasse si pagano anche sulla droga : la FINANZA chiede l'Iva agli spacciatori : Due anni fa avevano guadagnato 50mila euro con le sostanze stupefacenti. Adesso a due gelesi è stato chiesto di versare le imposte su quei redditi