: RT @EliaAntonella: Buon natale a tutti da me e @JillECooper . Insieme abbiamo battagliato nelle #Filippine e stasera abbiamo saputo cosa st… - AngryMercurio : RT @EliaAntonella: Buon natale a tutti da me e @JillECooper . Insieme abbiamo battagliato nelle #Filippine e stasera abbiamo saputo cosa st… - positanonews : L’appello del Papa: «Per Natale rilasciate le persone sequestrate nel mondo». E prega per le Filippine... - positanonewsit : L’appello del Papa: «Per Natale rilasciate le persone sequestrate nel mondo». E prega per le Filippine… - francescomila18 : RT @CretellaRoberta: Papa: 'Vediamo Gesù nei figli di disoccupati e migranti': Nel messaggio Natale, Infanzia rubata, facile preda dei traf… - benedetto49 : RT @vaticannews_it: #Filippine: #Natale in tenda per migliaia di #sfollati colpiti dalla #tempesta - Vatican News -

nei rifugi di emergenza per migliaia di sfollati nelledopo il passaggio della tempesta tropicale che ha seminato morte e distruzione. La tempesta ha provocato frane e alluvioni soprattutto nelle province di Lanao del Norte e Lanao del Sur e nella penisola di Zamboanga.Secondo i funzionari dell'agenzia per le emergenze oltre 20.800 famiglie sono state ospitate in 26 rifugi,altre 16.500 famiglie hanno trovato ospitalità presso parenti.(Di lunedì 25 dicembre 2017)