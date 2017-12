Il tifone Tembin lascia le Filippine : 200 morti - ora si dirige verso il Vietnam : Il tifone Tembin si è allontanato dalle Filippine, dove ha provocato la morte di circa 200 morti e almeno 159 feriti. Il servizio meteorologico nazionale Pagasa ha reso noto che si è rafforzata e si è addentrata nel Mar cinese meridionale cominciando a dirigersi verso il Vietnam, dove dovrebbe effettuare il “landfall”. Tembin dovrebbe colpire la città di Ho Chi Minh e il Delta del Mekong con venti a 135 km/h e onde di 3 metri lungo ...

Tifone devasta le Filippine - Papa Francesco : Dio accolga i morti e conforti chi soffre per la calamità : “Desidero assicurare la mia preghiera alla popolazione dell’isola di Mindanao, nelle Filippine, colpita da una tempesta che ha causato numerose vittime e distruzioni. Dio misericordioso accolga le anime dei defunti e conforti quanti soffrono per questa calamità“: lo ha dichiarato Papa Francesco dopo l’Angelus in ricordo delle vittime della tempesta che ha provocato centinaia di morti nel sud delle Filippine. L'articolo ...

Tifone Tembin - Filippine : incendio in centro commerciale - almeno 37 morti : Le autorità hanno decretato le morte di circa 37 persone rimaste intrappolate nell’incendio divampato in un centro commerciale di Davao, nel sud delle Filippine. Il vicesindaco della città ha annunciato che secondo l’ufficio di protezione degli incendi non vi sono possibilità di trovare in vita le persone disperse. La maggior parte erano dipendenti di un call-center aperto 24 ore su 24 all’ultimo piano ...

