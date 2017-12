Sanremo 2018 : ecco quanto guadagnerà Michelle Hunziker per il prossimo Festival Video : Da alcune settimane su internet c'è stato il toto-nome per la co-conduttrice che affianchera' Claudio Baglioni alla 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018. Dopo vari rumors, finalmente è stato ufficializzato che la valletta sara' #Michelle Hunziker. Per la showgirl svizzera non sara' un debutto, infatti anche nel 2007 salì sul prestigioso del Teatro Ariston accanto a Pippo Baudo. La kermesse canora più prestigiosa del nostro Paese ...

Al Bano contro Sanremo - ancora : superospite con Romina? “Mi hanno fatto fuori - non dico perché. Basta Festival” : Il copione si ripete, Al Bano contro Sanremo un anno dopo: la scorsa edizione ha visto il cantautore di Cellino San Marco lamentare un'ingiusta esclusione della sua canzone e di quella di altri Big come D'Alessio e Ron a fronte di giurie che hanno premiato i giovani e soprattutto gli ex protagonisti dei talent show. E a quanto pare Carrisi non l'ha ancora superata. Al Bano ha affidato il suo sfogo a Silvia Toffanin, durante la puntata di ...

IVANA SPAGNA / Dieci anni senza il Festival di Sanremo - quando la rivedremo all'Ariston? (Domenica In) : Fra gli ospiti della puntata odierna di Domenica In ci sarà anche IVANA SPAGNA, miracolosamente illesa dopo l'incidente dello scorso 18 dicembre. Ecco tutte le info(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 13:10:00 GMT)

Sanremo 2018 : ecco quanto guadagnerà Michelle Hunziker per il prossimo Festival : Da alcune settimane su internet c'è stato il toto-nome per la co-conduttrice che affiancherà Claudio Baglioni alla 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018. Dopo vari rumors, finalmente è stato ufficializzato che la valletta sarà Michelle Hunziker. Per la showgirl svizzera non sarà un debutto, infatti anche nel 2007 salì sul prestigioso del Teatro Ariston accanto a Pippo Baudo. La kermesse canora più prestigiosa del nostro Paese prenderà il ...

Sanremo 2018 - il DopoFestival a Stefano Bollani? : La 68esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 6 al 10 febbraio 2018, prende sempre più forma. I

Svelato l’obiettivo di Ermal Meta al Festival di Sanremo 2018 - e non è la vittoria : le sue intenzioni : Arriva l'obiettivo di Ermal Meta al Festival di Sanremo 2018 e non sembra essere la vittoria. Il cantautore albanese parteciperà alla prossima edizione della kermesse in duetto con Fabrizio Moro. I due hanno presentato Non mi avete fatto niente, brano con il quale hanno raccontato il terrorismo senza scivolare nella banalità. Dati per favoriti come vincitori dai bookmakers, i due artisti hanno visto rimbalzare i loro nomi per tutta la rete, ...

Casa Sanremo Vitality's : a febbraio ritorna al Palafiori l'hospitality del Festival : Con il Festival della canzone italiana ritorna Casa Sanremo Vitality's, l'hospitality realizzata da Gruppo Eventi e nata da un'idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. L'undicesima edizione si ...