: Febbre dopo un viaggio in Madagascar: ricoverato a Terni - Meteo Web - umbriatweets : Febbre dopo un viaggio in Madagascar: ricoverato a Terni - Meteo Web - UmbriaBT : Febbre dopo un viaggio in Madagascar - Retenews24 : Febbre dopo un viaggio in Madagascar - TERNI, 25 DIC – La mattina della vigilia di Natale un uomo di Terni, rientra… - xsemolax : Update dopo le prime 3 portate. Un altro pianeta, forse pure galassia. Mi sta venendo la febbre mi sa, ma non mollo… - _maliksmile_x : @MarioSerpaOff @sona_claudio io vi amo immensamente ma vi giuro che mi è venuta la febbre dopo la diretta NON STO SCHERZANDO -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 25 dicembre 2017) La mattina della vigilia di Natale un uomo di, rientrato da pochi giorni da un soggiorno in un’isola del, si e’ recato al Pronto Soccorso della sua citta’ conalta, diarrea e cefalea ed e’ statonella clinica di Malattie Infettive. Ne’ la sintomatologia ne’ gli elementi clinici finora raccolti – riferisce l’azienda ospedaliera – fanno pensare alla peste, come invece era stato ipotizzato inizialmente per il fatto che in alcune citta’ delvengono segnalati dei focolai di questa malattia. L’uomo e’ in condizioni stabili e non presenta piu’ne’ altri sintomi, tuttavia non viene sottovalutata nessuna ipotesi e il paziente restera’in isolamento cautelativo nel reparto di malattie infettive, dove sono in corso accertamenti. L'articolo...