Equitazione | World Cup Jumping 2017-2018 | la pattuglia belga prova far valere il “fattore

Equitazione - World Cup Jumping 2017-2018 : Julien Epaillard si impone a Olympia! Scott Brash beffato per 4 decimi - undicesimo Alberto Zorzi : Suona la Marsigliese a Londra, nella tappa di Olympia del girone Europa Occidentale della World Cup 2017-2018 di Salto Ostacoli. Il francese Julien Epaillard ha conquistato il gradino più alto del podio del London International Horse Show con due netti in sella a Toupie e la Roque e un barrage impeccabile in 36”91, superando di appena 4 decimi il britannico Scott Brash, secondo in 37”34 con Ursula XII, e di oltre 4 secondi l’australiana ...

Equitazione - World Cup Jumping 2017-2018 : Edwina Tops-Alexander trionfa a La Coruna! Buona prova per Emanuele Gaudiano : La Buona sorte volta la faccia ad Emanuele Gaudiano in occasione della tappa di La Coruna del girone Europa Occidentale della World Cup 2017-2018 di Salto Ostacoli. Il carabiniere scelto ha realizzato il miglior tempo in 74”01 nel percorso base in sella a Caspar 232, ma ha commesso un errore fatale che gli è costato l’esclusione dal barrage, relegandolo al nono posto in qualità di primo degli esclusi dalla prova decisiva per la vittoria ...

Equitazione - World Cup Dressage 2017-2018 : Valentina Tuppa ottava a Salisburgo - è nella top ten della classifica generale : Valentina Truppa chiude nel migliore dei modi il suo 2017 con uno splendido ottavo posto nel Grand Prix Freestyle in occasione della tappa di Salisburgo della World Cup 2017-2018 di Dressage. L’azzurra ha completato la prova con un ottimo 72,880% in sella a Ranieri, il cui esordio nel circuito internazionale si è rivelato decisamente propizio anche in ottica futura. A trionfare in Austria è stata la tedesca Dorothee Schneider in 83,415% ...

Equitazione - Salto Ostacoli. World Cup 2017-2018 : Roger Yves Bost trionfa a Madrid! Ottimo weekend per Luca Maria Moneta : Parla ancora francese il girone Europa Occidentale della World Cup 2017-2018 di Salto Ostacoli. Roger Yves Bost ha trionfato nella tappa di Madrid con uno splendido doppio netto in sella a Sydney Une Prince, chiudendo il barrage in 42”23 ed ergendosi davanti a tutti in una contesa estremamente equilibrata con ben 11 percorsi netti nella seconda manche. Sul secondo gradino del podio è salito il belga Niels Bruynseels, che ha completato il barrage ...

Equitazione - World Cup Jumping 2017-2018 : Steve Guerdat vince a Stoccarda - buona prova per Alberto Zorzi : Uno svizzero strozza in gola l’urlo dei tedeschi a Stoccarda, dove è andata in scena oggi la quinta tappa del girone Europa Occidentale della World Cup Jumping 2017-2018. Steve Guerdat con uno splendido doppio netto in sella ad Hannah ha trionfato in terra tedesca, chiudendo il barrage in 48”19 e lasciandosi alle spalle un trio teutonico, composto da Philipp Weishaupt con Asathir (48”76), Christian Ahlmann con Epleaser van’t Heike ...

Equitazione - World Cup Jumping 2017-2018 : Simon Delestre profeta in patria a Lione! Piergiorgio Bucci è settimo - più indietro Gaudiano e Zorzi : Prosegue il momento d’oro di Simon Delestre. Il francese ha trionfato nel Gran Premio di Lione, quarta tappa del girone Europa Occidentale della Longines FEI World Cup 2017-2018 di Salto Ostacoli, mandando in visibilio il pubblico di casa con un doppio netto in sella a Hermes Ryan e fermando il cronometro sul tempo di 37″72 nel barrage. Delestre si conferma l’atleta più in forma del momento e soltanto lo svedese Henrik von ...

Equitazione - Enrico Sciulli conquista il titolo di World Reining Champion 2017 : Enrico Sciulli, giovane atleta di Vastogirardi ha trionfato nel campionato del mondo NRHA - National Reining Horse Association , conquistando il titolo di Worl Reining Champion 2017 . Il 'cavaliere' ...

Equitazione - World Cup Verona 2017 : ITALIA SPETTACOLARE! Zorzi sfiora la vittoria per 2 decimi - De Luca ai piedi del podio! Azzurri solidissimi! : Un’ITALIA bella da impazzire nella tappa di Verona della Longines FEI World Cup 2017-2018 di Salto Ostacoli. Gli Azzurri sono stati grandi protagonisti del Gran Premio del CSI5*-W, che assegna punti per il girone Europa Occidentale della Coppa del Mondo, mandando in visibilio il pubblico accorso per l’evento in terra scaligera e sfiorando la vittoria. La tappa di Verona segna, infatti, il rilancio ad alti livelli di Alberto Zorzi, ...

Equitazione - World Cup Verona 2017 : giornata super per Simon Delestre! Due vittorie in due gare : Un francese monopolizza la seconda giornata di gare della tappa di Verona della Longines FEI World Cup 2017-2018. Simon Delestre conquista il Premio Antonio Carraro e il Premio Franco Tucci, mettendo in mostra la sua supremazia sia nella prova contro il tempo 1.45 m sia nella prova con jump off in due fasi (1.50/1.55 m). Delestre ha trionfato col tempo di 59”47 nel Premio Carraro fermando il cronometro in 59”47 e staccando lo spagnolo Eduardo ...

Equitazione - World Cup Verona 2017 : l’Italia parte a razzo! Filippo Marco Bologni e Luca Maria Moneta subito protagonisti : parte sotto i migliori auspici per l’Italia la tappa di Verona della Longines FEI World Cup 2017-2018. Filippo Marco Bologni ha trionfato nel Premio Laurent-Perrier, categoria a due fasi con ostacoli dell’altezza di 1 metro 40/45, gara di apertura del CSI5*-W di Jumping Verona. L’azzurro ha arrestato il cronometro sul tempo di 32”56 in sella a Quidich de la Chavee, conquistando la sua prima vittoria in terra scaligera alla sua quinta ...

Equitazione - World Cup Verona 2017 : Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi le punte azzurre - Juan Carlos Garcia e Luca Marziani possono stupire : Sarà una folta pattuglia azzurra quella che si appresta a scendere in pista in occasione della tappa di Verona della Coppa del Mondo 2017-2018 di Salto Ostacoli. La prova valida per il girone Europa Occidentale della FEI World Cup Jumping, in programma domenica 25 ottobre alle ore 14.15, sarà il momento clou di un weekend caratterizzato da una serie di eventi che faranno da preludio alla gara più importante e i 15 cavalieri italiani potranno ...

Equitazione - World Cup Verona 2017 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Le gare saranno visibili in tv sul canale Rai Sport 1 , ma sarà possibile assistere alle competizioni anche in streaming su tv.fei.org , emittente ufficiale della Federazione Internazionale, mediente ...