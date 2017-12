Elezioni politiche 2018 - Roberto Fogagnoli (Potere al Popolo) : 'pronti a scendere in campo come unica forza alternativa al PD' : ...questo prevedibile voltafaccia ( le poltrone hanno la colla) - sottolinea Fogagnoli - "Potere al Popolo" ha proseguito per la strada della costruzione dal basso di una aggregazione politica e di ...

MANOVRA 2018/ Tanti bonus e una brutta sorpresa per dopo le Elezioni : La Legge di bilancio è stata approvata e contiene misure a favore di più categorie. L’impostazione della MANOVRA non agevolerà il nuovo Parlamento. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 06:00:00 GMT)NATALE & POLITICA/ Il "regalo" agli italiani che manca nei programmi elettorali, int. a L. CampiglioFINANZA E POLITICA/ Il "domino Catalogna" pronto a scattare nell'Ue, di P. Annoni

Elezioni 2018 - tutti contro tutti appassionatamente : Calendario alla mano, tra una settimana dovrebbero essere sciolte le Camere, ma di fatto la lunga corsa al voto è già partita, con schieramenti e leader che si delineano, tra fibrillazioni e qualche ...

Sondaggi Politici/ Elezioni 2018 - Piepoli : fiducia leader - Grasso e Bonino superano Renzi : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie di oggi 23 dicembre 2017: intenzioni di voto verso le Elezioni 2018, fiducia leader con caduta Renzi, superato da Grasso e Bonino(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 02:30:00 GMT)

Elezioni politiche 2018 : guida al voto : Il 4 marzo italiani alle urne per il rinnovo del Parlamento italiano. Ecco tutti i simboli, le liste e i nomi che gli italiani troveranno sulla scheda elettorale. Si voterà con la

SONDAGGI POLITICI/ Elezioni 2018 - Piepoli : fiducia leader - Renzi superato anche da Bonino e Grasso : SONDAGGI elettorali POLITICI, Elezioni 2018: ultime notizie di oggi 21 dicembre 2017, intenzioni di voto. Tra Spelacchio e Banche, la campagna elettorale fa schizzare l'astensione al 40%(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 12:05:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Elezioni 2018 - Demopolis : tra Spelacchio & Banche l’astensione ‘corre’ al 40% : Sondaggi elettorali Politici, Elezioni 2018: ultime notizie di oggi 21 dicembre 2017, intenzioni di voto. Tra Spelacchio e Banche, la campagna elettorale fa schizzare l'astensione al 40%(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 01:12:00 GMT)

Le Elezioni 2018 fra 'centro' e 'periferia' : ...6%, contro il 5,8% degli altri comuni), dunque la partita delle metropoli influenzerà non poco il risultato finale della formazione politica guidata da Pietro Grasso. Infine, un rilievo sul ...

SONDAGGI POLITICI/ Elezioni 2018 - Forza Italia : Berlusconi incandidabile? Antonio Tajani il suo 'successore' : SONDAGGI POLITICI elettorali, ultime notizie di oggi 20 dicembre 2017: intenzioni di voto, il voto dei giovanissimi e il leader preferito. Renzi ok.

Perché la sinistra ha già perso le Elezioni 2018 : Nei giorni scorsi, avevamo notato come pareva essere in atto un revival da Seconda Repubblica, con le coalizioni pronte alle ammucchiate e i leader propensi a mostrarsi in qualsiasi veste, pur di rosicchiare lo zero virgola all’elettorato. Ebbene, un altro segnale inequivocabile pare spingere verso una riedizione delle prime elezioni del nuovo millennio: la sinistra ha deciso di perdere. Le avvisaglie sono ormai dappertutto, e anzi, man mano che ...

Il Partito Radicale raggiunge i 3.000 iscritti e conferma la non partecipazione alle Elezioni 2018 : ROMA, 19 DICEMBRE 2017 – Il Partito Radicale conferma la sua non partecipazione alle elezioni anche per il 2018. Così come avviene dal 1989 il Partito Radicale Nonviolento Transnazionale TransPartito infatti, come previsto dal suo statuto, non si presenta alle elezioni politiche. Il Partito che attraversa i partiti e le nazioni Questo consente al Partito Radicale [...]

Elezioni politiche 2018 : guida al voto : Il 4 marzo italiani alle urne per il rinnovo del Parlamento italiano. Ecco tutti i simboli, le liste e i nomi che gli italiani troveranno sulla scheda elettorale. Centrodestra avanti

Elezioni 2018 - Di Maio : "Se non prendiamo 40% faremo il governo con chi ci sta" : Roma, 18 dicembre 2017 - Il Movimento 5 Stelle apre alla possibilità di alleanze con altre forze politiche dopo le Elezioni, in appoggio a un eventuale esecutivo pentastellato. L'annuncio arriva dal ...

Prodi - Veltroni - Di Battista Elezioni 2018 : il peso dei big che (per ora) non corrono : Da Prodi a Veltroni, da Calenda a Di Battista: in molti hanno scelto di non candidarsi. I dubbi di Casini e Zanda. Per alcuni la decisione di non correre adesso è legata all'ipotesi di un secondo voto a breve