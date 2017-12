: Ebouè shock: "non ho più nulla, ho pensato al suicidio!" - CalcioWeb : Ebouè shock: "non ho più nulla, ho pensato al suicidio!" - Fprime86 : RT @tuttosport: #Eboué shock: «Non ho più nulla, ho pensato al suicidio» - JuveBot : RT @tuttosport: #Eboué shock: «Non ho più nulla, ho pensato al suicidio» - tuttosport : #Eboué shock: «Non ho più nulla, ho pensato al suicidio» -

(Di lunedì 25 dicembre 2017) Emmanuelè disperato. Parlando al Mirror, l’ex terzino dell’Arsenal, ha raccontato di vivere in povertà dopo il divorzio dalla moglie che lo ha lasciato praticamente a secco, nonostante i notevoli guadagni dei suoi ultimi anni da calciatore. “Ho perso tutto, non ho il coraggio di aprire la porta di casa”, ha svelato. “I soldi che guadagnai nel periodo del Galatasaray li girai tutti a mia moglie per far crescere i nostri figli. In Turchia ho guadagnato otto milioni di euro e a casa ne finirono sette“. Poi la lite con la moglie e l’inizio del declino per il calciatore: “Non posso nemmeno vedere i miei tre figli e al processo ho perso tutti i soldi che mi erano rimasti, adesso non hoe non posso neanche pagarmi un avvocato”.vive in casa di amici, dormendo per terra: “Non mi posso nemmeno permettere una ...