Gatto smarrito 10 anni fa viene ritrovato ustionato Dopo gli incendi della California : E vista la grave situazione causata dagli incendi anche sul mondo animale, i Thompson avevano proprio deciso di accogliere un gattino scampato alle fiamme alla ricerca di una casa. Ma mai avrebbero ...

Dopo un periodo di tregua - venerdì sera è riesploso lo scontro tra minoranza e maggioranza in Consiglio comunale - a Carbonia - sulla gestione ... : Questa è la politica del Movimento 5 stelle ha concluso Giuseppe Casti -, questa è la loro equità, questo è il loro senso della giustizia!"

Il figlio torna a casa per Natale Dopo due anni : la reazione della madre è imperdibile : Il video è stato caricato sul profilo Facebook della stessa protagonista, Brittany Pettis: “Finalmente mio figlio è tornato dal Giappone. È l’unico regalo che volevo e il migliore che potessi ricevere per Natale”. La donna non vedeva il figlio da due anni L'articolo Il figlio torna a casa per Natale dopo due anni: la reazione della madre è imperdibile proviene da Il Fatto Quotidiano.

Dopo otto anni è stato firmato l’accordo il contratto degli statali : aumenti da 63 a 117 euro lordi : Dopo otto anni di attesa nella notte è stato raggiunto un accordo per il nuovo contratto degli statali per il triennio 2016-2018. L’intesa prevede un aumento medio mensile pari a regime a circa 85 euro lordi sullo stipendio base per 250.000 ministeriali, dipendenti delle Agenzie fiscali e di altri enti come Inps e Inail. Alla firma ha partecipato ...

Nuova impennata del bitcoin - Dopo gli ultimi ribassi : Prima il ko, ora l’altalena verso il rialzo. Il bitcoin è sulle montagne russe. La moneta rivede quota 15 mila dollari, trascinando tutte le altre valute digitali gemelle. Il bitcoin cash avanza del 48% e il ripple del 27%. La critpomoneta giorni…Continua a leggere →

Apple ammette “rallentamenti” su vecchi Iphone Dopo gli aggiornamenti. Al via tre class action negli Usa : Caos per Apple alla vigilia delle feste: tre class action sono state avviate negli Stati Uniti dopo che Cupertino ha ammesso “rallentamenti” dei vecchi Iphone dopo che vengono fatti gli aggiornamenti. “Apple sapeva che la sostituzione della batteria avrebbe migliorato la perfomance dei dispositivi più vecchi” si legge in una delle azioni legali avviata in una corte federale dell’Illinois e riportata dai media americani. ...

Dopo 8 ore di consiglio il project passa con 15 sì. Ma è grande scontro con l'opposizione : 'Questa è spettacolarizzazione della politica' si sfoga Chiodi. 'Il segretario continuerà a fare bene il suo lavoro a San Benedetto, ha la piena fiducia della maggioranza' è la chiosa di Piunti sulla ...

Domenico Diele Dopo sei mesi torna libero per la viglia di Natale : Domenico Diele torna in libertà per la vigilia di Natale. L'attore, accusato di omicidio stradale aggravato per aver investito e ucciso Ilaria Dilillo, potrà uscire di casa dato che i termini di custodia cautelari sono scaduti e il gup del Tribunale di Salerno, Piero Indinnimeo, non ha accolto la richiesta del pm Elena Cosentino che aveva chiesto l'obbligo di dimora. Il legale della famiglia Dilillo ha detto di essere "senza ...

Giulia De Lellis - l'obiettivo Dopo il Grande Fratello Vip : 'Voglio fare l'attrice - spero nell'aiuto di Simona Izzo' : Non di soli social vuol campare Giulia De Lellis . L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha intenzione di dare un nuovo slancio alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, anzi sul settimanale DiPiù rivela che sarebbe intenzionata a cimentarsi in un ruolo in una serie tv: 'Mi piacerebbe prendere parte a una fiction - ha detto - recitare è sempre ...

Uomo ucciso al Poetto di Cagliari Dopo una lite : fermato un giovane di 27 anni : Si chiamava Fabrizio Statzu, 51 anni originario di Uras (Oristano) la vittima dell'omicidio avvenuto questa mattina in un'area attrezzata nel lungomare Poetto di Quartu Sant'Elena, al confine con ...

Narcos - “Cristiano Malgioglio in trattativa per la quarta serie. A Los Angeles Dopo Natale” : dopo Il Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio potrebbe approdare di nuovo sugli schermi. Ma questa volta si tratta di quelli di Netflix, che lo avrebbe contattato per prendere parte alla quarta serie di Narcos. A riportarlo è il settimanale Spy. Per il paroliere e cantante – il suo ultimo singolo Mi sono innamorato di tuo marito è stato visto oltre nove milioni di volte su YouTube – non si tratterebbe però del primo ruolo da ...

Calciomercato Lazio - il primo rinforzo arriverà Dopo la Befana : tutti i dettagli : Calciomercato Lazio – La Lazio sarà impegnata con il Crotone tra circa un’ora nel lunch match della 18^ giornata di Serie A. I biancocelesti puntano a tornare alla vittoria dopo il pareggio con la sconfitta con il Torino e il pareggio con l’Atalanta di domenica scorsa. Intanto arrivano conferme sull’approdo di Martin Caceres nella Capitale nel mercato di gennaio. Il difensore uruguaiano tornato in Italia in estate al ...

Firmato Dopo 8 anni di blocco il contratto degli statali : quant'è l'aumento mensile : E' stato Firmato - nella notte - l'accordo per il rinnovo del contratto degli statali, ovvero per i dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. In tutto circa 247 mila ...

Siviglia vergognoso - esonerato Berizzo : da poco era tornato in panchina Dopo il tumore : La storia di Eduardo Berizzo aveva commosso il mondo del calcio. Il tecnico argentino, durante l’intervallo del match di Champions League pareggiato dal Siviglia con il Liverpool, aveva annunciato ai suoi giocatori di avere un tumore alla prostata e che era necessaria un’operazione. La reazione della squadra fu clamorosa, sotto di 3 goal gli andalusi rimontarono fissando il punteggio sul 3-3. A fine novembre Berizzo è stato operato e ...