Avellino - Donna incinta arriva in ospedale in fin di vita : salvati mamma e bimbo : Familiari e operatori sanitari hanno definito la vicenda un piccolo 'miracolo di Natalè: salvati mamma e nascituro giunti in condizioni disperate. Una donna di 45 anni della provincia di Avellino, ...

Donna incinta salvata da un grave tumore ha partorito : Nicolas sta bene : ROMA Giovedì sera, 21 dicembre, è nato Nicolas, messo al mondo da una madre salvata al sesto mese di gravidanza da un gravissimo e rarissimo melanoma oculare. Il piccolo pesa 3640 grammi e sta bene. ...

Incidente a Livigno - auto contro camion : ferita Donna incinta - il bimbo non ce l'ha fatta : SONDRIO Terribile Incidente a Livigno (Sondrio), in frazione Trepalle, lungo la strada che porta verso il passo del Foscagno. Una giovane donna, incinta di 20 settimane, è rimasta gravemente ferita ...

Torino - Donna incinta salvata da un grave tumore : oggi è nato il suo bimbo e sta bene : Si chiama Nicolas , pesa poco più di tre chili e seicento grammi e sta bene, il miracolo di Natale e della medicina. Il piccolo è nato ieri sera al Sant'Anna di Torino da una mamma salvata lo scorso ...

Terremoto in Iran - panico e gente in strada per tutta la notte a Teheran : muore una Donna incinta : Scossa di magnitudo 5.2 con epicentro vicino alla capitale. Il governatore generale di Teheran ha invitato la popolazione alla cautela, temendo nuove e piu' forti scosse. A novembre un sisma di magnitudo 7.2 aveva causato oltre 600 morti

Omicidio ai Quartieri - la superteste : 'Odio tribale tra famiglie dietro gli spari a una Donna incinta' : La prima scena è quella dell'Omicidio: una donna incinta salta giù dallo scooter, quando capisce che il marito non potrà fare nulla contro i colpi che gli vengono esplosi da pochi metri. Un balzo ...

Omicidio ai Quartieri - la superteste : «Odio tribale tra famiglie dietro gli spari a una Donna incinta» : La prima scena è quella dell?Omicidio: una donna incinta salta giù dallo scooter, quando capisce che il marito non potrà fare nulla contro i colpi che gli vengono esplosi...

App avvisa che c'è una Donna incinta per liberare posto in metro : Roma, (askanews) - Il posto sui mezzi di trasporto dovrebbe essere assicurato per le donne incinte. Ma non sempre i passeggeri, intenti a guardare i propri smartphone, si accorgono della presenza di ...

Brasile - Donna uccide 18enne incinta e le fa un cesareo per rubarle la bimba : 'Per amore' : Quando ho saputo di essere incinta ero preoccupata, ma oggi sono la persona più felice del mondo. Non manca tanto tempo e finalmente vedrò il visino di mia figlia'. La sadica killer ha voluto che per ...

Brasile - Donna uccide 18enne incinta e le fa un cesareo per rubarle la bimba : 'Per amore' : Quando ho saputo di essere incinta ero preoccupata, ma oggi sono la persona più felice del mondo. Non manca tanto tempo e finalmente vedrò il visino di mia figlia'. La sadica killer ha voluto che per ...

Donna incinta investita sulle strisce : Grave incidente stradale questo pomeriggio nel centro di Mondovì, cuneese. Una Donna 27enne di origine straniera è stata investita mentre, secondo le prime testimonianze raccolte, stava attraversando ...

Strage in Texas - "su 26 morti 12-14 sono bambini". Uccisa anche una Donna incinta - il killer era ateo : Fra le 26 vittime della Strage del Texas ci sono 12-14 bambini, riporta Usa Today citando fonti della polizia. Tra le ventisei vittime dell'attentato alla chiesa in Texas, almeno sei fanno...

Scappa dal macello e incorna Donna incinta/ Video - bufalo inferocito semina il panico in un negozio : catturato : Scappa dal macello e incorna donna incinta: un bufalo in Cina ha seminato il panico in un supermercato, aggredendo violentemente una giovane donna incinta.(Pubblicato il Mon, 30 Oct 2017 10:04:00 GMT)

Donna incinta con grave melanoma oculare salva grazie ai medici di Torino : Donna incinta con grave melanoma oculare salva grazie ai medici di Torino La malattia era stata diagnosticata in Svizzera ma in quel paese un oncologo oculare di fama internazionale aveva rinunciato a operare la Donna. Il Cto di Torino ha invece accettato la sfida e l’operazione si è conclusa con successo.Continua a leggere La malattia […] L'articolo Donna incinta con grave melanoma oculare salva grazie ai medici di Torino sembra ...