Come guardare DOCTOR WHO in streaming il 25 dicembre : orari programmazione dello speciale di Natale : L'addio a Peter Capaldi è arrivato: su BBC One sarà possibile guardare Doctor Who in streaming e salutare il Dodicesimo Dottore interpretato dall'attore scozzese per tre stagioni. Lo speciale di Natale dell'undicesima stagione si intitola "Twice Upon a Time" e segna la fine di un'era. Oltre a Capaldi, Steven Moffat lascia il timone della serie al nuovo showrunner, Chris Chibnall, già autore di un altro show britannico di successo, ...

Ufficiale Mark Gatiss di DOCTOR WHO lascia la serie? L’addio ai fan nello speciale di Natale : Mark Gatiss di Doctor Who non farà parte del team creativo dell'undicesima stagione. Ad annunciarlo è lo stesso attore, creatore e sceneggiatore, che ha espresso l'intenzione di prendersi una pausa dalla longeva serie televisiva della BBC One. L'ultima apparizione di Gatiss nello show, in veste di attore, risale a dieci anni fa, quando in un episodio della terza stagione interpretò il malvagio Professor Lazarus al fianco dell'allora Dottore ...

DOCTOR WHO - il conto alla rovescia è iniziato - ecco il nuovo trailer dello speciale natalizio "Twice Upon a Time" : Vogliamo parlarne? Manca davvero poco allo speciale natalizio di DOCTOR Who. È tempo di risposte, staffette e adii, dallo showrunner all’interprete principale, in seguito a un per certi versi più che imprevisto season finale.Dopo le prime immagini e il look del nuovo Dottore, interpretato da Judie Witthaker, arriva un nuovo trailer a fare chiarezza su alcuni aspetti, e a creare sconcerto su altri ancora. Non abbiamo ancora idea di cosa sia ...

Video trailer dello speciale natalizio di DOCTOR WHO - Peter Capaldi incontra il primo Dottore per l’addio alla serie : Sarà uno speciale natalizio di Doctor Who decisamente curioso quello che BBC One si prepara a proporre al pubblico, almeno a giudicare dal nuovo trailer apparso in rete. L'episodio Doctor Who Christmas Special che farà da ponte tra la decima e l'undicesima stagione della storica serie tv inglese vedrà il Tardis atterrare in un paesaggio innevato e desolato, in cui il Dodicesimo Dottore incontra se stesso nella forma del primissimo Dottore, ...

L’addio di Steven Moffat a DOCTOR WHO tra tensioni e nostalgia : “Lo amerò sempre - ma non tornerò a breve” : Dopo otto anni alla guida del TARDIS, con un ultimo speciale tv in onda su BBC One questo Natale si consumerà l'addio di Steven Moffat a Doctor Who. Lo sceneggiatore e attore della celebre serie britannica sarà sostituito dallo scrittore di Broadchurch Chris Chibnall, mentre Jodie Whittaker debutterà come nuovo dottore nelle ultime scene di Twice Upon a Time. Il canto del cigno di Moffat sarà un momento emozionante per il pubblico di Doctor ...

Torna Matt Smith in DOCTOR Who? L’attore di The Crown replica : “Quando sarò vecchio” (video) : Il ritorno di Matt Smith in Doctor Who è possibile? L'attore di The Crown, impegnato nel tour promozionale della seconda stagione della serie Netflix, ha parlato dell'argomento di discussione più in voga negli ultimi mesi: la presenza di un Dottore donna, la prima nella storia cinquantennale dello show della BBC. Matt Smith in Doctor Who ha interpretato l'Undicesimo signore del tempo dalla quinta alla settima stagione, inaugurando la nuova ...

LAVORI IN CORSO. Jim Jarmusch - Terry Gilliam - Jude Law - Tom Cruise - DOCTOR Who : I tre avrebbero firmato un contratto come produttori esecutivi per un film che non è ancora chiaro se sarà destinato al cinema, ad una piattaforma streaming o verrà prodotto in forma di serie. Ancora ...

DOCTOR WHO - Jodie Whittaker nei panni del Dottore nelle nuove foto dal set : Dopo qualche mese dalla rivelazione dell’identità della Tredicesima rigenerazione del Dottore, finalmente possiamo vedere Jodie Whittaker nei panni del Signore Del Tempo in alcune foto direttamente dal set della nuova stagione di DOCTOR Who, che andrà in onda nell'autunno 2018.Il nuovo look dai richiami anni 80 a serie come Mork e Mindy e alla serie classica di DOCTOR Who In seguito all’annuncio del cast e dei nuovi companion che ...

Mark Gatiss supporta Jodie Whittaker contro il sessismo in tv : “DOCTOR WHO doveva essere donna molto tempo fa” : Mark Gatiss supporta Jodie Whittaker nell'imminente debutto come primo Doctor Who donna. Sebbene all'inizio la scelta dell'attrice abbia sollevato qualche perplessità, il co-creatore di Sherlock, e tra i protagonisti dello speciale natalizio di Doctor Who, è stato intervistato dal Financial Times, a cui ha svelato che l'idea di introdurre una donna all'interno del Tardis era già stata concepita prima, solo che non è mai andata in porto perché ...

DOCTOR WHO - Un assaggio dello Speciale di Natale : Rilasciata una clip dello Speciale di Natale (qui sotto tradotta per voi) e la prima foto promozionale di Jodie Whittaker e del suo outfit da DOCTOR. Per saperne di più continuate a leggere..Avevamo appena raccolto in un unico articolo tutte le novità sul Christmas Special e sulla stagione che verrà, che subito la BBC rilascia nuovo materiale che noi non possiamo certo ignorare.Per il Children In Need 2017 infatti, è andata in onda una breve ...

DOCTOR WHO - Christmas Special : che cosa sappiamo? : Il 25 dicembre, come di consueto, andrà in onda lo Speciale natalizio che sarà, come già sappiamo, l'ultimo per Peter Capaldi e per il Dodicesimo Dottore. Ma che altre informazioni abbiamo sull'episodio e sulla nuova stagione? Titolo: Twice Upon a Time (c'era due volte)Scritto da Steven Moffat e diretto da Rachel TalalayCast: Peter Capaldi (Twelve), David Bradley (First DOCTOR), Lily Travers (Polly), Mark Gatiss (Il Capitano), Pearl ...

Lo sneak peek dello speciale natalizio di DOCTOR WHO 10 svela il ritorno di Matt Smith? (video) : Lo speciale natalizio di Doctor Who 10 è alle porte e, per l'occasione, la BBC ha svelato il primo sneak peak dell'episodio in onda sul network britannico il 25 dicembre. Nel video, vengono mostrati il Primo e il Dodicesimo Dottore insieme sul Tardis, mentre si possono scorgere alcuni particolari interessanti sul luogo in cui è ambientato l'episodio. Analizziamolo nel dettaglio. Quando il Primo Dottore (interpretato da David Bradley) e un ...

Il crossover tra Sherlock e DOCTOR WHO in una foto : Peter Capaldi visita il set di Benedict Cumberbatch : Per anni i fan hanno desiderato vedere un crossover tra Sherlock e Doctor Who, dato che entrambe le serie hanno avuto al comando Steven Moffat, ma pare che i due universi si siano già incontrati non molto tempo fa. Rachel Talalay, direttrice e produttrice delle due serie tv, ha condiviso su Twitter un'interessante foto che ritrae Peter Capaldi sul set dello show britannico creato da Moffat e Mark Gatiss. L'immagine dell'attore scozzese nel ...

Jodie Whittaker è DOCTOR WHO (foto) : look ispirato alla serie classica e il web approva : Jodie Whittaker è Doctor Who nella prima foto ufficiale rilasciata da BBC: l'attrice britannica è pronta a salire a bordo del TARDIS nelle vesti del Tredicesimo Dottore, raccogliendo l'eredità di Peter Capaldi che saluterà i suoi fan nello speciale di Natale in onda il 25 dicembre. A poche ore dal rilascio della foto, il look di Jodie Whittaker ha già fatto il giro del web e il pubblico ha subito approvato la scelta del suo abbigliamento ...