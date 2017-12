Doccia fredda Samsung Galaxy S8 e S7 : da gennaio addio ad un’amata funzione : Prossima grave perdita per Samsung Galaxy S8 e S7, vista la decisione del produttore di disfarsi di una delle funzionalità più interessanti del servizio 'Samsung Cloud', ovvero l'opzione che consentiva di effettuare il backup ed il ripristino delle app installate a bordo, e di tutti i dati relativi, su server online. A partire da gennaio 2018, e più precisamente dal giorno 11, come si legge su 'Reddit' (potete trovare la comunicazione ...

Pomeriggio 5 - Bossari : la gelosia per Filippa e la Doccia fredda sul ritorno in Tv : Pomeriggio 5, Daniele Bossari si confessa a Barbara d’Urso: la gelosia per Filippa e la doccia fredda sul ritorno in Tv Daniele Bossari si confessa a Barbara d’Urso e non solo. Il trionfatore del Grande Fratello Vip, prima di essere accolto nel salotto televisivo di Pomeriggio Cinque, si è infatti esposto anche in una diretta […] L'articolo Pomeriggio 5, Bossari: la gelosia per Filippa e la doccia fredda sul ritorno in Tv ...

Weinsten - la bomba di Pamela Anderson : Doccia fredda per le vittime : Anche Pamela Anderson ha detto la sua sul caso Weinstein. "Sai a cosa vai incontro se entri da sola in una stanza d'...

Doccia fredda a Bologna : multa : Sono tre le società di serie A multate dopo i match del weekend. SIDIGAS AVELLINO. Ammenda di Euro 1.485,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri e per lancio di un oggetto ...

Clamoroso gol del portiere al 95' : Brignoli è la Doccia fredda per Gattuso - Benevento-Milan 2-2 : Il primo punto in serie A dei sanniti arriva per il gol del portiere al 95'. Rete di Bonaventura nel primo tempo, a inizio ripresa pari di Puscas e nuovo vantaggio rossonero con Kalinic. Rosso a Romagnoli e finale con sorpresa nella coda

Una Doccia fredda rende più sani? : Per molti è un toccasana, ma non ci sono prove scientifiche sulla sua efficacia: salvo non convincersene fortissimo The post Una doccia fredda rende più sani? appeared first on Il Post.

Codacons lancia l'allarme consumi : "Calo fiducia è una Doccia fredda" : Una pessima notizia per l'economia italiana. Così il Codacons giudica il calo della fiducia dei consumatori registrato a novembre dall'Istat

Codacons lancia l'allarme consumi : "Calo fiducia è una Doccia fredda" : (Teleborsa) - Una pessima notizia per l'economia italiana. Così il Codacons giudica il calo della fiducia dei consumatori registrato a novembre dall'Istat. 'Dopo una serie di rialzi che attestavano un generale clima di ottimismo sul futuro ...

Codacons lancia l'allarme consumi : "Calo fiducia è una Doccia fredda" : Una pessima notizia per l'economia italiana . Così il Codacons giudica il calo della fiducia dei consumatori registrato a novembre dall'Istat . "Dopo una serie di rialzi che attestavano un generale clima di ottimismo sul ...

Sottomarino scomparso nell’Atlantico : arriva la Doccia fredda - “i suoni ascoltati non sono del San Juan” : I suoni raccolti ieri dai sonar nell’Oceano Atlantico non provengono dal Sottomarino “San Juan” ormai scomparso da mercoledì scorso con 44 persone a bordo: nelle scorse ore si era infatti parlato di “colpi battuti su uno scafo in profondità“, rilevati dai sistemi da due navi militari argentine e da un aereo americano. Il portavoce della Marina militare argentina Enrique Balbi ha dichiarato: “Quei suoni non ...

Tari - Doccia fredda per Comuni : "Parte variabile si calcola una sola volta" : Lo sottolinea il Ministero dell'Economia che ha diffuso una circolare in cui si illustra la corretta modalità applicativa della Tari, la tassa sui rifiuti. In riferimento alle pertinenze dell'...

Ue - Doccia fredda sui conti italiani. In arrivo una nuova lettera : Sul progetto di bilancio per il 2018 presentato alla Ue, secondo il vicepresidente della Commissione Europea, Jyrki Katainen, "tutti possono vedere i numeri, la situazione in Italia non sta migliorando. Gli italiani devono sapere la verità". Non smentito invio nuova lettera all'Italia

GF VIP 2017 - stasera due eliminati e Doccia fredda per Cecilia : Abbiamo le anticipazioni ufficiali del Grande Fratello VIP 2017 sull'ottava puntata del 30 ottobre: la doppia eliminazione è confermata, ma era molto prevedibile dato che in casa sono ancora tantissimi i VIP in gioco. E poi ci sarà il confronto tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, ormai obbligatorio visto che ieri e oggi la sorella di Belen si è mostrata parecchio in crisi. Non possiamo fare a meno di riportare i sospetti di alcuni ...

Doccia fredda sul Samsung Galaxy S9 ed il nuovo lettore delle impronte : Mancano ancora alcuni mesi alla presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S9, ma da alcuni giorni a questa parte si parla con insistenza delle caratteristiche che potrebbero distinguere il device dai suoi predecessori. Ad esempio, di recente si è parlato del possibile spostamento sul display per il lettore delle impronte, al punto che anche su queste pagine abbiamo parlato dei rumors estratti direttamente da un nuovo brevetto registrato ...