De Laurentiis | Il mio impegno per coronare i sogni

Higuain show : “Esultanza? Ecco per chi era il mio gesto” - poi una frecciata a De Laurentiis : Dopo il rifiuto all’intervista sul campo, Higuain si è presentato al termine della gara vinta dalla Juventus contro il Napoli ai microfoni dei media: “Ho deciso di giocare perché ogni giorno che passava dopo l’operazione la mano migliorava. L’operazione? Una scelta giusta. Ci ho pensato molto, ma era la cosa migliore per la mia salute Esultanza? Gesto per un compagno della panchina. Parlo in campo, le chiacchiere le ...