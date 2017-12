Blocco traffico a Milano sospeso Dalla Regione Lombardia : La Regione Lombardia ha sospeso il Blocco temporaneo ed emergenziale della circolazione per i veicoli più inquinanti e Diesel Euro 4 a Milano e negli altri 30 Comuni con più di 30mila abitanti. La...

Allerta Meteo Lombardia : criticità “gialla” per rischio neve Dalla mezzanotte : Allerta Meteo Lombardia – La sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali, sulla base delle previsioni Meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha emesso una comunicazione di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio neve per la giornata di domani, giovedì 30 novembre, sulle zone omogenee NV-02 ...

Seggiolini auto : Dalla Regione Lombardia il vademecum per un uso corretto : “Bastano pochi e semplici gesti per tutelare la sicurezza dei bambini in auto, per questo Regione Lombardia fa una campagna di informazione e sensibilizzazione sul corretto utilizzo del seggiolino. Una campagna a tappeto su tutto il territorio regionale che diffonderemo attraverso tutti i nostri canali, inclusa la nostra rete ospedaliera, le pediatrie e i punti nascita, al fine di raggiungere la più ampia copertura possibile”. Lo ha ...

Verbano Cusio Ossola irresistibilmente attratta Dalla Lombardia : Il quadro d'insieme della nuova geografia politica ne risulterebbe a colori d'un fascino talmente appagante da farci incorrere nella sindrome di Stendhal. Non a caso un frequentatore assiduo/...

Verbano Cusio Ossola irresistibilmente attratta Dalla Lombardia : La storia, l'economia, la cultura ne sono testimonianza. Dunque potremmo finalmente vedere trasformato il Lago Maggiore da elemento divisivo tra due sponde a fattore unificante delle medesime. Così ...

Lombardia : oltre 200 incidenti l’anno causati Dalla fauna selvatica : Ogni anno circa 200 incidenti vengono causati dalla fauna selvatica in Lombardia: lo ha reso noto Coldiretti regionale a seguito dell’ultimo incidente provocato da un branco di cinghiali che ha invaso l’autostrada A7 verso Milano, in provincia di Pavia, causando il ferimento di 5 persone e la distruzione di tre auto. “Il problema della fauna selvatica è una questione di sicurezza – ha affermato Ettore Pradini, presidente ...

Dalla Lombardia alla Puglia… In un contatto radio : Arcobaleni, fulmini, altri fenomeni meteo: come si vedono Dalla ISS? E il cibo, nello spazio, ha lo stesso sapore che sulla Terra? Il cervello reagisce in modo diverso in microgravità? Molti i quesiti che gli studenti della scuola Carmelita Manara di Milano e dell’I.C. Pascoli Forgione di San Giovanni Rotondo (Foggia) hanno in serbo per Paolo Nespoli, l’astronauta dell’ESA attualmente a bordo della Stazione Spaziale ...

Lombardia - Dalla Regione 5 mln per servizi dei Comuni associati : Milano, 13 nov. (askanews) 'Regione Lombardia ha erogato 5 milioni di euro come contributo ordinario alle 69 Unione Lombarde per un totale di 216 Comuni'. Lo fa sapere il sottosegretario alla ...

LOMBARDIA. CULTURA - APREA : CON USA PROMUOVIAMO MOSTRA SU LEONARDO A 500 ANNI Dalla MORTE : IL MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA - 'Per il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia - ha chiosato l'assessore all'Istruzione - e' stato promosso il progetto dell'apertura di una ...

I ragazzi delle scuole a lezione di fisco con i commercialisti Parte Dalla Lombardia il progetto "I Commercialisti …tornano a scuola!" : Perché bisogna pagare le tasse? Che cos'è l'evasione fiscale? Come funzionano i servizi pubblici? E quali sono i diritti e i doveri dei cittadini di fronte al fisco? Sono domande alle quali è bene ...

Referendum in Lombardia e Veneto - Cacciari non vota : 'Perché poi...' - cosa gli è uscito Dalla bocca : Anche Massimo Cacciari fa parte della truppa degli anti- Referendum in Lombardia e Veneto . E sebbene il professore sia solitamente molto acuto, stavolta i suoi argomenti non vanno molto al di là di ...

Le bufale sul referendum in Lombardia e Veneto/ Dalla modella anoressica sul poster alle fake news sul voto : Le bufale sul referendum in Lombardia e Veneto: Dalla modella anoressica sul poster alle fake news sul voto. Le ultime notizie sulle false informazioni circolate negli ultimi tempi (Pubblicato il Sun, 22 Oct 2017 05:07:00 GMT)