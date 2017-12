: Dadadà, gli appuntamenti delle feste su Rai 1 - SuperGuidaTV : Dadadà, gli appuntamenti delle feste su Rai 1 - AnnaMancini81 : “Dadadà” torna su Rai 1, tutti gli appuntamenti 2017 - Dadadà la vigilia di Natale Si comincia domenica 24 dicembre… -

Leggi la notizia su superguidatv

(Di lunedì 25 dicembre 2017) Durante le festività natalizie ritorna su Rai 1 l’appuntamento conche per l’occasione trasmette tre speciali: scopriamo le anticipazioniggia il Natale e le festività con una serie di specialitrasmessi come sempre su Rai 1. Ecco le date e gliche potremo vedere in esclusiva assoluta nel corso di questi giocante di festa., speciale Natale Il primo speciale è previsto durante la vigilia di Natale, il 24 dicembre 2017, con una puntata interamente dedicata ai bambini. Si tratta de “Bambini di ieri e di oggi“, un appuntamento pensato per tutti i più piccoli con alcuni filmati davvero storici. Potremo rivedere Raffaella Carrà impegnata a coccolare il piccolo Topo Gigio oppure alcuni filmanti che riprendono il maestro Manzi impegnato in alcune lezioni di italiano a bambini analfabeti. E ancora il Musichiere di Mario ...