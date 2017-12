Da Roma a Napoli | i pranzi di Natale di S Egidio

Scudetto - corsa a due Napoli-Juve? No - anche Inter - Roma e Lazio possono lottare fino alla fine : Le ultime giornate del campionato di Serie A hanno dato importanti indicazioni, Juventus e Napoli sono in grande forma, in particolar modo la squadra di Massimiliano Allegri reduce dal successo nello scontro Scudetto contro la Roma, qualche difficoltà in più per il Napoli che non ha particolarmente entusiasmato contro la Sampdoria. La squadra di Sarri continua a guidare la classifica con un punto di vantaggio, si avvicina la 19^ giornata e le ...

Serie A - calano Inter e Roma - sarà duello tra Napoli e Juve : Arrivati a Natale, la Serie A resta il campionato più equilibrato d'Europa. Bundesliga (Bayern), Ligue 1 (Psg), Liga (Barcellona) e Premier (City) hanno già un padrone sostanzialmente definito. Ma ...

Bologna - l’agente di Verdi gela Roma e Napoli : “A gennaio resta qui” : Bologna, l’agente di Verdi gela Roma e Napoli: “A gennaio resta qui” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Bologna, DICHIARAZIONI AGENTE Verdi- Il Bologna sta giocando ottime gare e ha già raccolto 24 punti in campionato. Tra gli emiliani, il giocatore di maggior valore è sicuramente Simone Verdi. Il classe ’92 sta mettendo a referto ...

Serie A 2017-2018 - Juventus-Roma 1-0 : Benatia decide il big match - bianconeri secondi a -1 dal Napoli : La Juventus ha sconfitto la Roma per 1-0 nel big match della diciottesima giornata della Serie A. I bianconeri si confermano così come l’anti Napoli e si portano a un solo punto dalla capolista che nel pomeriggio aveva sconfitto la Sampdoria, mentre i giallorossi rimangono al quarto posto in classifica e mancano l’aggancio alla formazione di Max Allegri, che invece conferma la propria supremazia: contro i capitolini ha vinto le ...

Roma - Monchi : 'Oggi la favorita è il Napoli - lo dice la classifica' : Nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, il direttore sportivo della Roma Monchi dichiara: 'Allegri ha dichiarato che siamo la favorita per lo Scudetto? Lo ringrazio per le parole, ci serviranno da stimolo, ma ad oggi la favorita è il ...

Napoli - Sarri : "Juve-Roma? Meglio stare con mia mamma. Brava Samp" : "Una partita ricca di episodi non favorevoli, come la splendida punizione in avvio, il rosso a Mario Rui e il calcio di rigore contro. Il ritmo di entrambe nel primo tempo è stato folle, poi siamo ...

Serie A - il Napoli batte la Sampdoria e tifa Roma per laurearsi campione d'inverno : Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Bologna e Fiorentina contro Chievo e Cagliari, la 18esima giornata di Serie A è proseguita con il match dell'ora di pranzo tra la Lazio di Simone Inzaghi e il Crotone di Walter Zenga, vinto per 4-0 dai biancocelesti. Nel pomeriggio si sono giocate altre cinque gare partite. L'Inter cade per 1-0 sul campo del Sassuolo, mentre il Napoli vince in rimonta per 3-2 sulla Sampdoria di ...

Sfide di Natale - poker Lazio al Crotone. Dirette : Napoli e Inter - stasera Juve-Roma : Le reti tutte nella ripresa: apre le marcature Lukaku, raddoppia Immobile, poi Lulic e Felipe Anderson.