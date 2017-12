Cristante | l' Inter è in vantaggio

Juve - Spinazzola per gennaio. E sfida l'Inter per Cristante : Si è divertito di sicuro, ma a Bergamo non è andato certo in gita. La presenza del d.s. bianconero Fabio Paratici in tribuna (per Atalanta-Lazio) non aveva solo degli scopi didattici. Era una missione ...

Calciomercato - per Verdi - Cristante e Barella sarà asta : Inter e Juve in pole : Calciomercato, per Verdi, Cristante e Barella sarà asta: Inter e Juve in pole Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato, PER Verdi, Cristante E Barella – Si parla tanto del nostro calcio come povero di talenti, soprattutto dopo l’inaspettata mancata qualificazione ai Mondiali di Russia. In realtà, negli ultimi anni, qualche giocatore di ...

Calciomercato Inter/ News - per Cristante e Barella è Derby d’Italia (Ultime notizie) : Calciomercato Inter News, tutte le notizie, gli aggiornamenti, le indiscrezioni e i rumors sulle principali trattative del club nerazzurro, in vista del mercato di riparazione di gennaio(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 10:08:00 GMT)

Tutti pazzi per Cristante - l’atalantino allo scoperto : “Juve e Inter? Ecco cosa dico” : L’Atalanta si gode Bryan Cristante che sta vivendo la stagione della definitiva consacrazione. Gli orobici riscatteranno il centrocampista dal Benfica per circa 5 milioni di euro e per lasciarlo partire, visto che molte big gli hanno già messo gli occhi addosso, chiederanno non meno di 25 milioni. Juventus e Inter sono le squadre che hanno mostrato maggior interesse. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Cristante ha commentato così i ...

Calciomercato Inter/ News - Cristante : l'interesse dei nerazzurri fa piacere - ma... (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra meneghina: Bryan Cristante dell'Atalanta ha sottolineato come l'interesse del club nerazzurro faccia molto piacere ma...(Pubblicato il Fri, 01 Dec 2017 03:47:00 GMT)

Atalanta : Simeone sfida Inter e Juve per Cristante : Come si legge sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, l'agente del giocatore, Beppe Riso, in questi giorni ha viaggiato in Europa facendo tappa a Londra, Parigi e Madrid per annusare l'aria... ...

Mercato : Inter - caccia ai giovani italiani : Barella - Cristante e Chiesa nel mirino : Zhang Jindong, boss di Suning, ha costruito un impero che nel 2016 ha fatturato 113 miliardi di euro anche grazie agli investimenti sui giovani. E questa filosofia ha trasmesso al figlio Steven e alla ...

Calciomercato Inter/ News - Cristante - Barella e Chiesa : piacciono i giovani azzurri (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei nerazzurri: Joao Cancelo già rimpiange il Valencia di Marcelino?(Pubblicato il Tue, 28 Nov 2017 10:33:00 GMT)

Calciomercato Inter/ Pellegrini : Criscito e Cristante? non sono in arrivo (esclusiva) : Calciomercato Inter: Intervista esclusiva al procuratore Sante Pellegrini sui prossimi movimenti e le ultime indiscrezioni di mercato in casa dei nerazzurri. (Pubblicato il Tue, 28 Nov 2017 06:17:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - per Cristante è Derby d’Italia (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei nerazzurri: l'agente di Roger Martinez spinge l'attaccante verso Milano.(Pubblicato il Fri, 24 Nov 2017 11:15:00 GMT)