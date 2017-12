"Basta tasse sulle tasse L'unica via per Crescere è meno spesa pubblica" : Massimo Blasoni è il presidente del Centro studi di ispirazione liberale ImpresaLavoro ma soprattutto un imprenditore di prima generazione con 2.000 dipendenti che costruisce e gestisce residenze ...

Basta tasse sulle tasse L'unica via per Crescere è meno spesa pubblica : Massimo Blasoni è il presidente del Centro studi di ispirazione liberale ImpresaLavoro ma soprattutto un imprenditore di prima generazione con 2.000 dipendenti che costruisce e gestisce residenze sanitarie per anziani.Le tasse in Italia sono veramente così alte?«Le basti sapere che negli anni '70 tasse e imposte rappresentavano il 24% del Pil nazionale, oggi superano il 43%. Nello stesso periodo negli Usa il rapporto è rimasto ...

Inflazione - Cresce la spesa europea per cibo e cura persona : (Teleborsa) - LA MIGLIORE PERFORMANCE DEGLI ULTIMI 4 ANNI - Nel terzo trimestre del 2017 l'importo pagato dagli europei per l'acquisto di Fast Moving Consumer Goods (beni di largo consumo), come il ...

Spesa farmaci Cresce - boom generici da dati Aifa : Aumenta la Spesa degli italiani per l’acquisto dei farmaci ed è boom di vendita dei farmaci generici: cosa sono e come funzionano

Gaming Mobile : spesa totale Cresce del 13%. Ruolo chiave giocato dagli smartphone : Effemeride.it - Solo Notizie da Prima Pagina! Cifre record: si può descrivere così la situazione del gioco d’azzardo in Italia nel 2016, anno concluso da oramai ben sei mesi. Il volume di gioco ha toccato gli 88,2 miliardi di euro. Una crescita del 4,5% rispetto al 2015. A dirlo sono i numeri emersi da un articolo pubblicato su Raffaello Urbino. Il settore […] L'articolo Gaming Mobile: spesa totale cresce del 13%. Ruolo chiave ...