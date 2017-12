Coppa Italia | il programma completo | Juventus-Torino il 3 gennaio

Coppa Italia al via : dati e orari di tutte le partite : ROMA - In attesa dell'ultima giornata di andata del campionato di serie A, si torna in campo per i quarti di finale della Coppa Italia , che scatteranno domani sera. Il regolamento è molto semplice: ...

Lazio - Inzaghi vuole la semifinale di Coppa Italia : contro la Fiorentina con i migliori : ROMA - Natale a Formello. Non è il titolo dell'ultimo cinepanettone, ma il programma della Lazio di Simone Inzaghi. L'allenamento anche durante il 25 dicembre è obbligatorio, d'altronde per la squadra ...

Calcio - Coppa Italia 2017-2018 : Lazio e Fiorentina domani si giocano un posto in semifinale : domani sera alle ore 21.00,allo stadio Olimpico di Roma, Lazio e Fiorentina si sfideranno per qualificarsi alle semifinali della Coppa Italia di Calcio. Sarà una contesa che si risolverà in gara secca e, naturalmente, in caso di parità al 90′, verranno disputati i tempi supplementari e, in caso di persistente equilibrio, tirati i calci di rigore. Le due squadre giungono a questa sfida dopo essere entrate in gioco direttamente agli ottavi ...

Lazio-Fiorentina - Coppa Italia 2018 : le probabili formazioni. Torna la coppia Felipe Anderson-Immobile - nei viola spazio a Babacar : Santo Stefano regalerà a tutti gli appassionati di calcio una grande sfida: Lazio-Fiorentina, il primo quarto di finale della Coppa Italia. Si tratta di una gara secca, quindi non sono permessi errori e la vincitrice volerà direttamente in semifinale. I biancocelesti cercheranno di sfruttare il fattore campo, mentre i viola faranno leva sull’ottimo momento di forma che stanno vivendo. Andiamo quindi ad analizzare le possibili scelte dei due ...

Lazio-Fiorentina - la diretta live della partita di Coppa Italia : ROMA, STADIO OLIMPICO Coppa Italia, gara unica dei quarti di finale: Lazio-Fiorentina alle 21.00. PROBABILE FORMAZIONE LAZIO LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva,...

Milan-Inter - la diretta live del derby di Coppa Italia (quarti di finale) : MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA 'SAN SIRO' Coppa Italia, gara unica dei quarti di finale: Milan-Inter alle 20.45. PROBABILE FORMAZIONE MILAN MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, ...

Coppa Italia - ecco il derby : Milan e Inter vogliono lasciarsi alle spalle i guai : Il derby di Coppa Italia di mercoledì dirà chi tra le due Milanesi è messa peggio. Il Milan sta vivendo mesi da incubo nonostante i tanti proclami estivi per una campagna acquisti che si è rivelata ...

Probabili formazioni Lazio-Fiorentina - Coppa Italia 26-12-2017 : Il primo quarto di finale di Coppa Italia vedrà affrontarsi Lazio e Fiorentina allo stadio Olimpico di Roma, ore 21. I biancocelesti non vincono la competizione dalla famosa edizione del 2013 nella quale sconfisse i rivali della Roma per 1-0 grazie allo storico gol di Lulic. Hanno poi partecipati a due finali negli ultimi anni, entrambe perse contro la Juventus. La Viola è invece arrivata fino in fondo nel 2014, quando è stata sconfitta ...

In campo fino all’Epifania : tutto lo spettacolo di Coppa Italia - Serie A e Premier League : Le vacanze natalizie non risparmiano lo spettacolo del calcio, in arrivo grande spettacolo fino all’Epifania. Si inizia da martedì con la Coppa Italia e la Premier, in campo Lazio-Fiorentina ed anche Chelsea e Manchester United. Mercoledì il derby Inter-Milan ed il match in trasferta del Manchester City mentre giovedì sarà il turno dell’Arsenal. Venerdì è ancora tempo di Serie A, così come sabato, senza dimenticare altre interessanti ...

Sciopero Rai nel giorno di Juve-Torino di Coppa Italia : sarà una gara “anomala” : Juve-Torino di Coppa Italia sarà un derby muto. Sì perchè il 3 gennaio in casa Rai si osserverà un giorno di Sciopero. Tutto ciò porterà ad una gara abbastanza anomala per i telespettatori, dato che non ci sarà né telecronaca, né interventi da bordo campo, ma solo gli effetti dello stadio. L’Allianz Stadium di certo regalerà un discreto rumore di sottofondo, ma forse la telecronaca ai puristi del mondo del pallone mancherà eccome. La ...