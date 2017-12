Pattinaggio artistico - Nhk Trophy 2017 : Continua il dominio dei cinesi Sui-Han nelle coppie : La tappa giapponese del circuito del Grand Prix di Pattinaggio artistico , l‘Nhk Trophy quest’anno di scena ad Osaka, si è aperta quest’oggi con il programma corto delle coppie di artistico . i Campioni Del Mondo in carica Wenjiing Sui e Cong Han hanno bissato la loro grande prova già vista in occasione della Cup OF China, pattinando uno short program molto solido e preciso dal punto di vista tecnico (tra gli elementi eseguiti ...

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni : il dominio anticiclonico Continua fino al weekend - Domenica torna il maltempo al Nord : Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni fornite dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Situazione: una residua instabilita’ interessa Calabria, Sicilia e sud Sardegna mentre sul resto della penisola la pressione e’ in temporaneo aumento. Tempo previsto fino alle 7 di domani. Nord: cielo sereno o poco nuvoloso con qualche nube innocua sul Nord-est e velature in arrivo dalla nottata a partire dalle aree ...