Caserta - 14enne Colpito alla testa da proiettile vagante : gravissimo : Un 14enne è stato colpito alla testa da un proiettile a Parete in provincia di Caserta. Le condizioni del minore sono molto gravi. L'adolescente era seduto su una panchina con alcuni amici vicino a un ...

Sparatoria in tabaccheria nel Napoletano : innocente Colpito da proiettile. Ferito l'obiettivo del raid : era legato ai clan : Agguato di camorra a Brusciano, in provincia di Napoli. Due killer a bordo di una moto hanno sparato all'interno di una tabaccheria in piazza Guido De Ruggiero: obiettivo del raid Vincenzo...

Cacciatore Colpito da proiettile durante battuta al cinghiale : Un Cacciatore di 44 anni di Terni è stato colpito ieri pomeriggio da un proiettile durante una battuta di caccia al cinghiale nei boschi di Orvieto. Secondo quanto emerge, l’uomo sarebbe stato colpito a un’ascella da un proiettile esploso accidentalmente da un compagno di caccia. In un primo momento il 44enne è stato portato all’ospedale di Orvieto, poi, data la gravità della situazione, è stato trasferito al nosocomio di ...

