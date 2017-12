: RT @coldiretti: Il Sole 24 Ore Mobile - Natale: Coldiretti, torna 'fai da te' casalingo - FRANCESCOCARDE3 : RT @coldiretti: Il Sole 24 Ore Mobile - Natale: Coldiretti, torna 'fai da te' casalingo - FRANCESCOCARDE3 : RT @coldiretti: Natale, Coldiretti: gli Italiani hanno speso a tavola quasi 2,5 miliardi di euro per i cibi e le bevande consumati tra la c… - coldiretti : Natale, Coldiretti: gli Italiani hanno speso a tavola quasi 2,5 miliardi di euro per i cibi e le bevande consumati… -

Gli italiani hanno speso a tavola quasi 2,5 mld di euro per i cibi e le bevande consumati tra ladella vigilia e il pranzo diche quasi 9 italiani su 10 (86%) hanno trascorso a casa con parenti o amici. E' il bilancio dellache conferma,con un aumento del 9% rispetto al 2016,come gli italiani non rinuncino alla tavola imbandita.Prevale anche il Made in Italy,con lo spumante prodotto immancabile per quasi 9 italiani su 10 (90%) a pari merito con la frutta locale di stagione.(Di lunedì 25 dicembre 2017)