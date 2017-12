I film di Natale al Cinema : Come ogni anno sono molte le pellicole uscite al cinema in prossimità del Natale. Del resto è tradizione interrompere le abbuffate in famiglia regalandosi un appuntamento davanti al grande schermo. Per scegliere cosa andare a vedere in compagnia di amici e persone care, ecco qualche breve indicazione.I cosiddetti cine-panettoni sono usciti il 14 dicembre ma, dispiace per gli estimatori del genere, anche quest'anno il divertimento latita: su ...

Lutto nel mondo del Cinema : 'Fino all'ultimo ha parlato di lavoro e film'. A dare il triste annuncio è stata proprio sua figlia. Il 2017 - sul finire - ... : Brutta notizia sul finire di questo 2017 che ha continuato a portarci via grandi nomi del mondo dello spettacolo, della musica e del cinema, appunto. Ed è infatti il mondo del cinema italiano, e non solo, a piangere la morte di Manolo Bolognini. Il famoso produttore cinematografico è stato stroncato da un infarto oggi, sabato 23 dicembre, all'età di 92 anni, nella ...

Cinema : Loving Vincent - un film di successo per soli tre giorni : Non è facile trovarlo ancora nelle sale, mentre è molto semplice vederlo in streaming attraverso siti specializzati, oppure, ancora più facilmente. comprare il DVD. Merita il prezzo.

Natale 2017 al Cinema : i film nelle sale per le Feste : Natale 2017 AL cinema. Il periodo più magico dell’anno è ormai alle porte. Il 25 dicembre si Festeggia il Natale e nei giorni che lo precedono o seguono, non c’è niente di meglio che passare una serata tra amici o in famiglia al cinema. Vediamo quali sono i film presenti nelle sale cinematografiche italiane durante le festività natalizie. #SCOPRI TUTTO SUL Natale Natale 2017 al cinema: i cinepanettoni Natale DA CHEF. Al ...

Film in uscita al Cinema - cosa vedere e non nel fine settimana del 22 dicembre : WONDER di Stephen Chbosky. Con Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson. USA 2017 Durata: 113’. Voto: 3,5/5 (AMP) “Non puoi essere normale se sei nato per distinguerti”. Per questo il piccolo August “Auggie” Pullman non molla mai, anche quando il suolo sembra franare sotto il peso del suo fragile corpo di decenne. Sopra il collo il bimbo si porta addosso un volto deforme, risultato di svariati interventi chirurgici per ovviare a una ...

VIDEO – Il volley sbarca al Cinema! The Miracle Season - nuovo film sul volley con un Premio Oscar : tratto da una storia vera : Incredibile ma vero: la pallavolo sbarca al cinema. Non sono tanti i film in cui il volley è protagonista, anzi probabilmente non ce ne sono proprio. A differenza di boxe, baseball, ciclismo, calcio non si ricordano grandi capolavori che parlano di questo sport. Hollywood se ne è ha accorta e ha deciso di correre ai ripari: il 13 aprile uscirà nelle sale americane The Miracle Season, diretto da Sean McNamara e con protagonisti il Premio Oscar ...

IL LAUREATO/ I segreti del successo di un film da 50 anni nella storia del Cinema : Cinquant'anni fa il film di Mike Nichols usciva in anteprima nelle sale di Los Angeles e New York. È entrato poi di diritto nella storia del cinema. MASSIMO BORDONI spiega perché(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 06:11:00 GMT)LA VITA È BELLA/ Il film che da 20 anni mostra la speranza possibile anche nell'orrore, di L. LocatelliSFOOTING/ Dalla "Brambillotta di peluche" al "Tostapane a tradimento" i regali più ...

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto dal 21 al 24 dicembre : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: dal lunedì al giovedì: biglietto intero a 8 euro venerdì, sabato e festivi: biglietto intero a 8,50 euro martedì: biglietto a 6 euro per le ...

Rovazzi presenta il suo primo film : "Il vegetale" al Cinema a gennaio : Fabio Rovazzi presenta sui social il suo primo film. Si chiama 'Il vegetale' e sbarcherà nelle sale il prossimo 18 gennaio. Il noto youtuber aggiunge un altro tassello alla sua carriera. Fabio Rovazzi ...

Rovazzi presenta il suo primo film : Il vegetale al Cinema a gennaio : Fabio Rovazzi presenta sui social il suo primo film. Si chiama "Il vegetale" e sbarcherà nelle sale il prossimo 18 gennaio.Il noto youtuber aggiunge un altro tassello alla sua carriera. Fabio Rovazzi ha infatti girato il suo primo film. Lavoro che presenta orgogliosamente tramite i canali social. La pellicola si chiama "Il vegetale" e arriverà nelle sale italiane il prossimo 18 gennaio. Il film è scritto e ...

Cinema : film d'animazione per tutto dicembre : Con l'avvio del Natale si accendono i riflettori anche sui grandi film d'animazione, nelle sale Cinematografiche, in uscita per le festività, ci sono i classici e nuovi esordi. Andiamo a vedere cosa ci propone il mondo di Cartoonia per le feste oramai prossime! film d'animazione per tutti: 'Gli eroi del Natale' Il 30 novembre, a dare l'avvio alla programmazione, troviamo "Gli eroi del Natale". Protagonisti e narratori sono gli animali del ...

"Fabrizio De André. Principe libero" - il film con Luca Marinelli arriva al Cinema come evento speciale : ...titolo da una citazione del pirata britannico Samuel Bellamy riportata sulle note di copertina dell'album 'Le nuvole' ( 'Io sono un Principe libero e ho altrettanta autorità di fare guerra al mondo ...

Star Wars - debutto spaziale nei Cinema : è al primo posto dei film più visti : debutto spaziale per Star Wars anche al botteghino italiano: l'ottavo capitolo della saga, 'Gli ultimi Jedi' - dopo aver incassato nel primo weekend 450 milioni di dollari nel mondo e 220 in Nord ...

Wonder - film al Cinema : recensione e curiosità : Wonder è tra i film al cinema in uscita giovedì 21 dicembre 2017. Di genere drammatico, la pellicola è diretta da Stephen Chbosky con protagonisti Julia Roberts e Owen Wilson. Nel cast anche Mandy Patinkin, Daveed Diggs e la tre volte candidata all’Oscar Sonia Braga. Il film racconta la coinvolgente storia di August Pullman, detto Auggie che, nato con una rara malattia, si trova ad affrontare il mondo della scuola per la prima volta. Di ...