Ciclismo - Vincenzo Nibali : 'Un 2017 da 8 - punto al Tour perché più adatto alle mie caratteristiche e su Froome dico ' : Tra i corridori più amati in Italia e nel mondo, vantando tutte e tre le grandi corse a tappe nella propria bacheca (Giro d'Italia nel 2013 e nel 2016; Tour de France nel 2014 e Vuelta di Spagna nel 2010), Vincenzo Nibali traccia un bilancio ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Un 2017 da 8 - punto al Tour perché più adatto alle mie caratteristiche e su Froome dico…” : Tra i corridori più amati in Italia e nel mondo, vantando tutte e tre le grandi corse a tappe nella propria bacheca (Giro d’Italia nel 2013 e nel 2016; Tour de France nel 2014 e Vuelta di Spagna nel 2010), Vincenzo Nibali traccia un bilancio di quel che è stato il suo 2017 guardando al suo programma agonistico del 2018 e fornendo una valutazione sull’ormai arcinoto caso di doping che ha visto coinvolto il campione britannico Chris ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali ripercorre la stagione e sogna in grande : 'ecco a cosa punto' : La seconda parte dell'anno per Vincenzo Nibali sarà invece concentrata sulla preparazione del Campionato del Mondo che si disputerà ad Innsbruck. Qualche mese fa Vincenzo Nibali ha rimosso l'...

Ciclismo - il 2017 di Vincenzo Nibali. Uno Squalo sempre davanti : il successo al Lombardia - il podio del Giro - aspettando la Vuelta : Lo Squalo ha sbranato ancora una volta, ha scaldato i cuori di tutti gli appassionati del grande Ciclismo, ha incantato con le sue prodezze e con le sue gesta da leggenda, si è confermato come la punta di diamante del nostro movimento, ha dettato legge in ogni contesto, non si è mai tirato indietro e ha sempre sprinto a tutta come ci ha abituato a fare per tutta la sua carriera. Vincenzo Nibali si è distinto anche nel 2017 che volge al termine, ...

Ciclismo : Nibali e non solo. Gli azzurri che hanno brillato nel 2017 : Come valutare il 2017 del Ciclismo italiano? Sicuramente, in maniera positiva. Il movimento, trascinato da Vincenzo Nibali, ha lanciato ottimi segnali e ottenuto risultati incoraggianti anche con corridori attesi da tempo che finalmente sembrano aver trovato la loro dimensione. E questo vale sia per i grandi giri che per le grandi classiche, settore in cui l’Italia negli ultimi anni aveva faticato. Vediamo chi sono stati i protagonisti ...

Ciclismo - Nibali e il caso Froome : ‘Anche io ho dei problemi' Video : Dalle pagine del giornale spagnolo Marca anche Vincenzo Nibali [Video]è tornato a dire la sua sul caso della positivita' di #Chris Froome. Il campione britannico è risultato positivo al salbutamolo in un controllo effettuato durante la scorsa Vuelta Espana. Froome si è difeso parlando di un’assunzione entro i limiti fissati dalle regole antidoping del prodotto che usa da sempre contro l’asma. Ma Nibali non si è fatto convincere da questa ...

Ciclismo - Nibali e il caso Froome : ‘Anche io ho dei problemi' : Dalle pagine del giornale spagnolo Marca anche Vincenzo Nibali è tornato a dire la sua sul caso della positività di Chris Froome. Il campione britannico è risultato positivo al salbutamolo in un controllo effettuato durante la scorsa Vuelta Espana. Froome si è difeso parlando di un’assunzione entro i limiti fissati dalle regole antidoping del prodotto che usa da sempre contro l’asma. Ma Nibali non si è fatto convincere da questa versione dei ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : 'Caso Froome : se ci sono i limiti vanno rispettati. Io soffro di allergia - 5 puff bastano per stare meglio' : Lo Squalo, in caso di squalifica del britannico, vincerebbe a tavolino la Vuelta di Spagna 2017 ma ' è una brutta notizia per me, per il Ciclismo e per lo sport perché io credo che oggi il Ciclismo ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Caso Froome : se ci sono i limiti vanno rispettati. Io soffro di allergia - 5 puff bastano per stare meglio” : Vincenzo Nibali ha concluso il primo ritiro stagionale a Hvar (Croazia), ora tornerà in Italia per le feste natalizie prima di incominciare la lunga marcia verso il Tour de France 2018 dove cercherà di conquistare la maglia gialla. Il siciliano ha rilasciato un’intervista a Marca durante la quale si è dilungato sulla non negatività di Chris Froome al salbutamolo. Lo Squalo, in caso di squalifica del britannico, vincerebbe a tavolino la ...

Ciclismo : scelto il roster di Vincenzo Nibali per il Tour de France : ... Milan Erzen, ha analizzato la squadra: 'c'è soddisfazione in Bahrain per come ci stiamo comportando, per come l'immagine del Paese viene veicolata nel Mondo, per come ora è ben più conosciuto. Il ...

Ciclismo - la squadra di Vincenzo Nibali per il Tour de France 2018 : Pozzovivo - Pellizotti e le pedine dello Squalo : Vincenzo Nibali si sta già preparando al prossimo Tour de France che scatterà il 7 luglio dalla Vandea. Mancano ancora 8 mesi alla corsa a tappe più importante al mondo ma lo Squalo non vuole lasciare nulla al caso per tentare l’assalto a quella maglia gialla già conquistata nel 2014. Il siciliano è in ritiro con la sua Bahrain Merida a Hvar, meravigliosa isola in Croazia, e sta valutando insieme allo staff quali saranno i compagni di ...

Ciclismo : Nibali - forfait al Giro 2018. Lo Squalo all'attacco del Tour de France : Vincenzo Nibali non correrà il Giro d'Italia 2018 . Il messinese ha ufficializzato la sua rinuncia all'edizione numero 101 della Corsa Rosa da Hvar, in Croazia, nel giorno della presentazione del Team ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali ha scelto il programma per il 2018 Video : Dalla Croazia si è aperta l’avventura del Team Bahrain Merida 2018. Il primo atto ufficiale sulla strada che porta verso il debutto agonistico è stata la presentazione del team. I corridori e lo staff hanno parlato delle prospettive della nuova stagione. Particolarmente atteso naturalmente è stato Vincenzo Nibali [Video], che aveva promesso di sciogliere le riserve sul suo calendario di corse proprio in questa giornata. Il campione siciliano è ...

Ciclismo - la marcia di Vincenzo Nibali verso il Tour de France : tutte le corse. Da San Juan al Delfinato - passando per le Classiche : Vincenzo Nibali ha confermato la sua partecipazione al Tour de France 2018: lo Squalo ha deciso di rinunciare al Giro d’Italia per presentarsi alla Grande Boucle con velleità di vittoria. Il 33enne ha dato l’annuncio direttamente dall’isola di Hvar (Croazia) dove è in raduno con la sua Bahrain Merida fino al prossimo 19 dicembre. Paolo Slongo aveva comunicato qualche settimana fa quali potevano essere i piani del siciliano per ...