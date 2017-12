Ciclismo : il ricordo di Michele Scarponi continua a vivere : Sempre pronto alla battuta, mai una parola fuori posto. Una chioccia per i compagni più giovani, ma per tutto il gruppo in generale. Amato dal plotone al completo, in ogni corsa lo trovavi sorridente, pronto a scherzare con chiunque dei suoi avversari. Un amico più che un rivale. Questo era Michele Scarponi, che si è spento tragicamente nel mese di aprile all’età di quasi 38 anni mentre era in allenamento nella sua Filottrano. Un incidente ...