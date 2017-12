Christmas Day | New York-Philadelphia 98-103 LIVE

Christmas Day - New York-Philadelphia 68-69 LIVE : Primo tempo È di Joel Embiid il primo canestro della lunghissima giornata di Natale, aperto dalla partita tra Knicks e Sixers. Le squadre si scambiano canestri su canestri per cominciare la contesa, ...

Christmas Day - New York-Philadelphia 24-21 LIVE : New York Knicks - Philadelphia 76ers 24-21 È di Joel Embiid il primo canestro della lunghissima giornata di Natale, aperto dalla partita tra Knicks e Sixers. Le squadre si scambiano canestri su ...

Super Christmas Day nella #SkyNBA con 5 match in diretta esclusiva : Natale in compagnia delle stelle del basket americano: lunedì 25 dicembre ben 5 match di NBA in dirett...

Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers : si gioca a Natale! Programma - orario d’inizio e tv : tutte le partite di Christmas Day : Spettacolo assicurato a Natale con la NBA: il campionato statunitense di basket non si ferma per le feste e come da tradizione ci regalerà l’imperdibile Christmas Day, una giornata ricca di grande spettacolo e di partite mozzafiato con gli incroci tra le migliori formazioni della Lega, sfide imperdibilI per gli appassionati che potranno gustarselE tra una mangiata e l’altra comodamente seduti sul divano. Sono ben cinque i match in ...

Christmas Beauty Day - attrici - cantanti e vip alla corte di Simone Belli nell'Accademia L'Oréal : Molte Maison dell'Alta Moda e brand del pret â porter che richiedono nel tempo la sua presenza nei loro spettacoli e defilè: Fendi, Laura Biagiotti, Roberto Cavalli, Gucci e Armani, soltanto ...

Christmas Jumper Day : i maglioni brutti che piacciono a tutti : Dobbiamo ringraziare (per così dire) Mark Darcy, il protagonista del film Il diario di Bridget Jones, se il Christmas Jumper Day è entrato anche nelle nostre tradizioni natalizie. Perché il popolare personaggio interpretato dal sexy Colin Firth nella pellicola di culto è stato il primo a indossare «pubblicamente», durante le festività, un maglione bizzarro, con disegnata una renna, regalatogli da sua madre. E se prima di questa data (era il ...

Stefano Signoroni - Christmas Day prima dello Show d'altri tempi : Uno spettacolo d'altri tempi di musica e risate per celebrare il Natale: questo è il 'Christmas Show with Stefano Signoroni and Friends' in programma allo Zelig di Milano il 21 dicembre. Nello storico ...

Video - testo e traduzione di Oh Happy Day - il nuovo singolo di Sergio Sylvestre dall’album di Natale Big Christmas : Oh Happy Day è il titolo del nuovo singolo di Sergio Sylvestre, estratto dal nuovo album Big Christmas, il primo progetto discografico a tema natalizio del ex vincitore di Amici. Il brano è in rotazione radiofonica da oggi venerdì 8 dicembre, e disponibile sulle piattaforme streaming e digital download. Il nuovo singolo di Sergio Sylvestre è una rivisitazione della versione gospel degli Edwin Hawkins Singers ed è la perfetta colonna sonora ...

Natale : torna 'Christmas Jumper Day' di Save the Children : Primo compleanno, il 15 dicembre 2017, per il " Christmas Jumper Day" di Save the Children , l'evento dedicato ai maglioni natalizi divenuto super-trendy nei paesi anglosassoni e celebrato per la ...

Save the Children rilancia il "Christmas Jumper Day" : Manuel Agnelli testimonial d'eccezione : Save the Children rilancia il “Christmas Jumper Day”: Manuel Agnelli, più di 2.000 scuole e tantissime persone già pronte a partecipare da protagonisti, il 15 dicembre, alla giornata...