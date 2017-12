JOE BASTIANICH/ Il rapporto con Nadia Toffa e la Chiusura del ristorante con Belen (Masterchef Italia 7) : Joe BASTIANICH, torna come giudice a Masterchef Italia 7 ultimamente balzato alla cronaca per il rapporto con Nadia Toffa e la chiusura del ristorante Ricci in società con Belen Rodriguez(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 07:16:00 GMT)

Ilva - Calenda : 'Chiusura il 9 gennaio senza ritiro del ricorso' : Se il Comune e la regione Puglia non ritirano il ricorso al Tar sull'Ilva "il tavolo è concluso". Lo ha detto Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo Economico, al termine del tavolo istituzionale. "...

Chiusura 2017 : premiati i giovani dell'Associazione Atletica Camaiore : A rappresentare l'Amministrazione Comunale l'Assessore allo Sport Sara Pescaglini e l'Assessore alla Pubblica Istruzione Sandra Galeotti . Nell'occasione la società sportiva ha valorizzato i ...

Europei in vasca corta - Chiusura con tre ori : Dotto nei 100 sl - Orsi nei 100 misti e Sabbioni nei 50 dorso. Argento della 4x50 misti ... : ... Argento nei 200 farfalla col record italiano di 2'04"22, che tornava sui blocchi dei suoi 100 farfalla, di cui è stata campionessa del mondo e d'Europa nel 2012. La bolognese di Castel San Pietro ...

LIVE Nuoto - Europei Copenhagen 2017 in DIRETTA : TRIPLETTA D’OROOOO!!!! SABBIONI-DOTTO-ORSI!!!!! Chiusura con l’ARGENTO della 4×50 mista maschile. Il cielo è azzurro sopra la Royal Arena! : Ultimi botti nella piscina della Royal Arena per la rassegna continentale. L’Italia, a quota 13 medaglie con 2 ori, 6 argenti e 5 bronzi vuol rimpinguare il proprio bottino. Non sono poche le carte da giocare in quest’ultima giornata. Simone Sabbioni nei 50 dorso, Marco Orsi nei 100 misti, Ilaria Bianchi nei 100 farfalla, Luca Dotto nei 100 stile libero e la 4×50 mista maschile. Sono davvero tante le occasioni per il Bel Paese e ...

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER/ Video scherzo Iene : Corti e Onnis impegnati nella Chiusura del servizio : CECILIA RODRIGUEZ e IGNAZIO MOSER, Video scherzo Iene: “Siamo stati molto cattivi”. Le ultime notizie sul servizio realizzato da Stefano Corti ai danni della sorella di Belen(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 17:09:00 GMT)

BELEN RODRIGUEZ/ Joe Bastianich parla della Chiusura del loro ristorante : "Non so se con lei farò altro" : BELEN RODRIGUEZ ha recemente chiuso il ristorante in cui era socia con Joe Bastianich. Intanto sia la carriera che l'amore con Andrea Iannone proseguono a gonfie vele.(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 03:40:00 GMT)

Petrolio in rally su Chiusura oleodotto Mare del Nord : (Teleborsa) - Quotazioni in ascesa per il Petrolio ai massimi da metà 2015, a causa del blocco di un oleodotto nel Mare del Nord, che sta più che compensando l'apprezzamento del biglietto verde. Il ...

Petrolio in rally su Chiusura oleodotto Mare del Nord : Quotazioni in ascesa per il Petrolio ai massimi da metà 2015 , a causa del blocco di un oleodotto nel Mare del Nord , che sta più che compensando l'apprezzamento del biglietto verde. Il Brent infatti ...

Joe Bastianich dopo la Chiusura del Ricci : "Belen? Non so se farò altro con lei" : Per la prima volta, Joe Bastianich affronta lo spinoso tema della chiusura del Ricci, il locale milanese, aperto appena due anni fa, in Piazza della Repubblica, gestito assieme a Belén Rodriguez, Simona Miele e Luca Guelfi. Al settimanale Spy, in edicola questa settimana, il giudice di Masterchef ha confessato di aver delegato un proprio socio per far decollare la struttura, forse, senza troppo successo: Sono cose che capitano, se un ...

ENI - Chiusura finanziaria del FLNG di Coral South : (Teleborsa) - ENI, insieme ai suoi partner di Area 4, annuncia che il project financing multi-sourced per l'unità galleggiante di liquefazione di gas (FLNG) di Coral South ha raggiunto il financial ...

ENI - Chiusura finanziaria del FLNG di Coral South : ENI , insieme ai suoi partner di Area 4, annuncia che il project financing multi-sourced per l' unità galleggiante di liquefazione di gas (FLNG) di Coral South ha raggiunto il financial close, per un ...

Le Cose Buone - l'addio di una delle migliori pasticcerie d'Italia : premio del Gambero Rosso e Chiusura il 31 dicembre : ... e di poter cambiare la visione delle pasticceria che è arte, ma soprattutto scienza esatta. Chiudere Le Cose Buone è come lasciare casa per esplorare il mondo: gli occhi bruciano ma il cuore è caldo ...

RBS annuncia la Chiusura di un quarto delle filiali : Royal Bank of Scotland ha annunciato la chiusura di 259 filiali, di cui 62 a marchio proprio e 197 con brand NatWest. Il taglio riguarda circa un quarto delle filiali attuali. La forza lavoro dell'...