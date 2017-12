La mamma di CHIARA FERRAGNI : "Fedez è un ragazzo in gamba. Ha sofferto molto nella sua vita" : Sicuramente questo è un momento pieno di gioia per Fedez e Chiara Ferragni , sia dal punto di vista sentimentale che da quello lavorativo. I due, infatti, presto convoleranno a nozze e a marzo avranno ...

La mamma di CHIARA FERRAGNI : Fedez è un ragazzo in gamba. Ha sofferto molto nella sua vita : Sicuramente questo è un momento pieno di gioia per Fedez e Chiara Ferragni, sia dal punto di vista sentimentale che da quello lavorativo.I due, infatti, presto convoleranno a nozze e a marzo avranno il loro primogenito Leone. Ma le loro famiglie? Vanno d'accordo? Sì, e proprio per togliere ogni dubbio, la mamma di Chiara Ferrgani, Marina Di Guardo, ha deciso di spendere qualche parola per Fedez. La scrittrice si dice entusiasta della ...

'Sono la madre di CHIARA FERRAGNI e ne sono orgogliosa. Io ero invisibile per mio padre. Ho dato alle mie figlie quello che non ho ricevuto' : Avere la sicurezza di sé è fondamentale ed è una cosa che tutti i genitori devono insegnare ai propri figli, perché ti protegge dalle insidie del mondo esterno. Essere spronati dai propri genitori ed ...

CHIARA FERRAGNI - parla la madre : l’opinione su Fedez e il primo nipotino : Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, parla di Fedez e dell’emozione per la nascita del nipotino: il primo maschietto in famiglia Di Chiara Ferragni e Fedez tanto si è scritto e detto nell’ultimo anno. La loro storia d’amore e l’attesa del primo figlio è stata raccontata da tutti i giornali e siti di informazione, […] L'articolo Chiara Ferragni, parla la madre: l’opinione su Fedez e il primo nipotino ...

MARINA DI GUARDO / La mamma di CHIARA FERRAGNI si racconta : "Per me le mie ragazze sono il massimo" : MARINA Di GUARDO si racconta in un'intervista rilasciata a Vanity Fair nella quale parla della figlia Chiara Ferragni ma anche di Francesca e Valentina, delle quali va molto fiera.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 08:39:00 GMT)

Mamma Ferragni : «Quel che ho insegnato a CHIARA (e alle altre)» : Le somiglianze impressionano. Quella tra Marina Di Guardo e la sua figlia più nota, Chiara Ferragni, è totale: nei capelli, negli occhi, nell’espressione e nei movimenti. Cinquantacinque anni, fa la scrittrice (ultimo romanzo: Com’è giusto che sia, Mondadori, 2017), la giurata (ultima occasione: Roma Web Fest di Janet De Nardis, che promuove giovani talenti nel cinema e nella Tv), e si prepara alla prima volta da nonna (di Leone, il ...

CHIARA FERRAGNI : «Io blogger? Web è questione di business» La donna da 30 milioni : L’influencer più nota rivela un profilo da manager Tbs Crew, di cui è diventata presidente e Ceo, gestisce il portale e produce contenuti digitali, anche per l’esterno. Ma «il core business è la talent agency che rappresenta me e mia sorella Valentina: assorbe solo il 40% dei costi e porta il 90% dei ricavi»