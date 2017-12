Casting e provini per varie occasioni : Oggi vi proponiamo Casting e provini per alcuni film ma anche per altre interessanti opportunità. Tante le richieste di alto livello, ma non sempre occorre una particolare esperienza precedente. Quel gran genio di mio cugino Per un film a produzione indipendente a cura di alcuni studenti di cinematografia, si cercano comparse e figurazioni speciali. Il titolo previsto è Quel gran genio di mio cugino e le riprese verranno effettuate a Roma nel ...

Tanti nuovi Casting - provini e audizioni : Vi proponiamo i casting e i provini per attori, attrici, figuranti sia per un film per il cinema che per un noto programma televisivo, ma anche alcune audizioni per ballerini e ballerine. Arbëria Per il film dal titolo Arbëria, diretto da Francesca Olivieri, nei prossimi giorni verranno effettuate alcune selezioni per trovare attori e attrici, di età compresa tra i 10 e i 70 anni, sia per ruoli principali che secondari. In particolare, i casting ...

Casting e provini per cinema - tv - spettacoli : Vi proponiamo una bella opportunità offerta dal mondo del cinema, ma anche una straordinaria occasione di divenire celebri showmen o showgirl in tv o nell'ambito di un fantastico spettacolo natalizio. Film e programmi tv Per un cortometraggio di diploma presso il Centro Sperimentale di cinematografia, sezione della Lombardia, con sede a Milano, si cerca una ragazza tra i 20 e i 25 anni, di bella presenza e dai lineamenti delicati, con fisico ...