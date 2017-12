Nadia Toffa torna a CASA e va subito dal parrucchiere (foto) : Nadia Toffa torna a casa, apparentemente guarita. Sul settimanale 'Chi' le prime immagini dopo il malore di tre settimane fa, ha fatto temere per la sua vita e l'ha costretta ad un breve ricovero in ...

Diretta / Paganese Lecce (risultato live 1-0) streaming video Sportube.tv : padroni di CASA SUBITO in vantaggio : Diretta Paganese-Lecce: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 18^ giornata di Serie C(Pubblicato il Sun, 10 Dec 2017 16:33:00 GMT)

Tiziano Crudeli fuori controllo dopo il gol del portiere subito dal Milan : 'Andate a CASA - vergognatevi' : Il Benevento raggiunge il Milan al 95esimo, con l'ormai arcinoto gol di testa del portiere. E Tiziano Crudeli , super-tifoso rossonero, in diretta su Stadio 7 Gold non la prende bene. Affatto. Mentre ...

ALESSIO BONI/ "Anche io ho subito violenze da un produttore - ma l'ho respinto!" (Stasera CASA Mika) : Nella seconda puntata di Stasera Casa Mika, in onda sulle frequenze di Rai 2 per la conduzione di Mika e Luciana Littizzetto, è ospite l’attore italiano ALESSIO BONI.(Pubblicato il Tue, 07 Nov 2017 05:16:00 GMT)

“Io - candidato a Ostia picchiato da CASApound : guardate cosa ho subito”. La replica : “Manovre per screditarci” : “Quelli di Casapound Italia continuamente minacciano e picchiano alcuni esponenti del territorio, tra cui il sottoscritto”. A parlare è Diego Gianella, candidato consigliere della lista civica Laboratorio Civico X che sostiene il parroco Don Franco De Donno (guarda il video) nelle elezioni del prossimo 5 novembre a Ostia. “Sono stato minacciato e picchiato più volte”, dice Gianella. “Non posso più parcheggiare la ...

I ragazzi delle medie a CASA da soli. La politica pensa alla legge. Fedeli : “Subito una soluzione” : Circa mille emendamenti. Sono quelli depositati in commissione Bilancio del Senato al decreto fiscale collegato alla manovra. Di questi 283 sono stati presentati dai senatori del Pd, 28 da Mdp. Il vaglio degli emendamenti inizierà da mercoledì della prossima settimana, 8 novembre, dopo le audizioni sulla legge di Bilancio....

Minaccia con siringa il proprietario di una CASA - subito presi dai Carabinieri VIDEO : ASSISI Ha Minacciato il proprietario di un appartamento con una siringa per poi derubarlo. E' quanto accaduto nella mattinata di ieri a Santa Maria degli Angeli, ma la fuga dell'uomo è durata poco. E' ...

Scuole medie - Renzi subito una legge per consentire ai ragazzi di tornare a CASA da soli : ROMA - subito una proposta di legge per consentire agli studenti delle medie di tornare a casa da soli. A rilanciare l'idea sulla sua pagina Facebook è il segretario del Pd Matteo Renzi, che scrive: "...

Scuole medie - Renzi : subito una legge per consentire ai ragazzi di tornare a CASA da soli : L'ex premier su Facebook: "Un emendamento entro la prossima settimana per lasciare libera scelta alle famiglie. La normativa tutela i minori ma dimentica...

Riportano a CASA la figlia di 4 mesi malata per "riaverla". I giudici ordinano : "Torni subito in ospedale" : Una bambina di quattro mesi malata è stata portata via dai genitori dal reparto di pediatria dell'ospedale di Vigevano, in provincia di Pavia, contro il parere dei medici. Sono intervenuti i giudici del Tribunale dei minori che ne hanno ordinato di nuovo il ricovero. "Quei genitori – spiega l'Azienda socio-sanitaria a La Provincia di Pavese che racconta la storia della piccola – volevano solo riavere la loro bambina, ma non si ...

'Prigionieri dell'anarchia sotto CASA : De Magistris emani subito l'ordinanza' : La movida - secondo l'ex numero uno della Procura di Napoli - va regolamentata prima che la situazione degeneri, anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca: l'aggressione ad un residente in via ...