Pattinaggio di figura : CAROLINA KOSTNER e Anna Cappellini / Luca Lanotte restano i leader - rivitalizzato il settore maschile : Se, per gli sport estivi, la fine dell’anno rappresenta il momento dei bilanci, per il Pattinaggio di figura questa occasione rappresenta la fine della prima parte della stagione, quella caratterizzata soprattutto dal Grand Prix e dallo svolgimento della rassegna nazionale. Vediamo, dunque, quali sono le dinamiche attuali del movimento italiano, in attesa dei grandi appuntamenti che seguiranno: nell’ordine, Campionati Europei, Giochi ...

Pattinaggio artistico - Campionati Italiani Milano 2018 : l’exploit di Matteo Rizzo e la lezione di CAROLINA Kostner : Nella giornata di ieri, con il consueto galà di fine competizione, si sono spenti i riflettori dello Stadio Del Ghiaccio Agorà di Milano, teatro dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di Pattinaggio artistico. Nella massima categoria, nonostante alcuni risultati scontati, non sono mancate conferme e sorprese, in particolar modo nella specialità del singolo. In campo maschile Matteo Rizzo, tesserato con la società soprtiva Icelab, ha conquistato ...

Pattinaggio artistico - Campionati Italiani Milano 2018 : l’exploit di Matteo Rizzo e la lezione di CAROLINA Kostner : Nella giornata di ieri, con il consueto galà di fine competizione, si sono spenti i riflettori dello Stadio Del Ghiaccio Agorà di Milano, teatro dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di Pattinaggio artistico. Nella massima categoria, nonostante alcuni risultati scontati, non sono mancate conferme e sorprese, in particolar modo nella specialità del singolo. In campo maschile Matteo Rizzo, tesserato con la società soprtiva Icelab, ha conquistato ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018 : ufficializzati i partecipanti azzurri - CAROLINA KOSTNER guida la spedizione : Terminata la rassegna nazionale di Milano, la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) ha ufficializzato i nomi degli atleti che rappresenteranno l’Italia nel Pattinaggio di figura ai prossimi Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang 2018. Nessuna sorpresa nelle convocazioni, visto che in Corea del Sud andranno tutti i migliori interpreti dei Campionati Italiani: Carolina Kostner guiderà la spedizione, accompagnata nella prova ...

VIDEO Pattinaggio artistico - Campionati Italiani Milano 2018 : riviviamo i programmi di CAROLINA Kostner : L’Agorà di Milano ha ospitato dal 13 al 16 dicembre i Campionati Italiani di Pattinaggio di figura 2018, prova nella quale abbiamo visto all’opera tutti i migliori interpreti nazionali delle categorie senior e junior. Nella gara femminile, Carolina Kostner non ha trovato rivali, andando a conquistare il suo nono titolo nazionale con un totale di 222.34 punti. Andiamo a rivedere i programmi della pattinatrice altoatesina. SHORT PROGRAM FREE ...

Pattinaggio di figura - Campionati Italiani Milano 2018 : nona meraviglia di CAROLINA KOSTNER - settimo titolo per Anna Cappellini e Luca Lanotte : L’Agorà di Milano ha ospitato dal 13 al 16 dicembre i Campionati Italiani di Pattinaggio di figura 2018, prova nella quale abbiamo visto all’opera tutti i migliori interpreti nazionali delle categorie senior e junior. L’atleta più attesa di questa rassegna nazionale era sicuramente Carolina Kostner, che non ha tradito le aspettative, andando a conquistare il suo nono titolo di campionessa italiana. Con un vantaggio di venti ...

Pattinaggio artistico - Campionati Italiani 2018 : CAROLINA KOSTNER incanta Milano - Cappellini-Lanotte primi dopo la short dance : Lo stadio del ghiaccio Agorà a Milano sta ospitando in questi giorni I Campionati Italiani Assoluti 2018 di Pattinaggio artistico Archiviate le gare della categoria junior, nel pomeriggio si è svolto lo short program dell’individuale maschile e delle coppie d’artistico. La lunga giornata è proseguita con la specialità della danza: la coppia formata da Anna Cappellini e Luca Lanotte è in prima posizione superando quota 80 punti ...

Pattinaggio artistico - CAROLINA KOSTNER può giocarsi una medaglia alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018? : Quarta a Nagoya in occasione della Finale del Grand Prix di Pattinaggio di figura, Carolina Kostner sarà la principale attrazione dei Campionati Italiani che avranno luogo questa settimana a Milano. L’altoatesina non dovrebbe avere troppi problemi a conquistare il suo nono titolo nazionale, fatto che le regalerebbe la definitiva certezza di partecipare ai prossimi Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang 2018. Una volta superata la ...

Pattinaggio di figura - CAROLINA KOSTNER è soddisfatta : “Ho pattinato al massimo delle mie possibilità nelle finali del Grand Prix” : “Ho pattinato al massimo delle mie abilità, la crescita è continua e ciò significa che la strada iniziata è quella giusta sulla quale proseguire con motivazione e nuove ispirazioni per raffinare i programmi”. E’ con queste parole che Carolina Kostner ha accolto il quarto posto nelle finali del Grand Prix 2017 del Pattinaggio artistico, riportate sul giornale “Alto Adige”. L’azzurra dunque ha valutato il tutto ...

Pattinaggio di figura - Finale Grand Prix 2017 : CAROLINA KOSTNER e i danzatori Anna Cappellini / Luca Lanotte si confermano tra i migliori al mondo : Il fine settimana appena conclusosi è stato quello delle Finali del Grand Prix di Pattinaggio di figura 2017-2018, ospitate dalla città giapponese di Nagoya. Sul ghiaccio nipponico, in una gara riservata ai migliori sei del mondo per ciascuna specialità, l’Italia ha potuto schierare Carolina Kostner nella gara femminile e la coppia composta da Anna Cappellini e Luca Lanotte nella danza. Partiamo proprio da Anna e Luca, che hanno avuto il ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Finale Grand Prix 2017 : CAROLINA KOSTNER incanta ancora nel Gala : Conclusesi le competizioni sul ghiaccio della città giapponese di Nagoya, che ha organizzato quest’anno Finali del Grand Prix di Pattinaggio di figura 2017-2018, la giornata di domenica è stata dedicata all’Exhibition Gala, con protagonisti i migliori atleti di ciascuna specialità. Tra i protagonisti dell’esibizione conclusiva, era presente anche l’azzurra Carolina Kostner, quarta nella gara femminile. Di seguito il VIDEO ...

Pattinaggio artistico - Finale Grand Prix 2017 – CAROLINA KOSTNER : “Peccato per il podio. Gareggiare per l’Italia è più bello che mai” : Si sono concluse ieri le competizioni sul ghiaccio della città giapponese di Nagoya, dove hanno avuto luogo le Finali del Grand Prix 2017 di Pattinaggio di figura. L’appuntamento si è tenuto nel Paese del Sol Levante per la quinta volta, dopo le tre edizioni di Tokyo (2000, 2005, 2009) e quella di Fukuoka (2013). Impegnata nel programma libero femminile, l’azzurra Carolina Kostner ha realizzato un’ottima prestazione, valutata dai ...

Pattinaggio - Grand Prix : CAROLINA KOSTNER chiude quarta : ... a maggior ragione in una competizione di primissimo livello che ha visto il nuovo record del mondo firmato dai francesi Papadakis-Cizeron a quota 202.16. Il podio per la coppia lombarda delle Fiamme ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Finale Grand Prix 2017 : riviviamo il programma libero di CAROLINA Kostner : Terza giornata di competizioni sul ghiaccio della città giapponese di Nagoya, dove sono in corso di svolgimento le Finali del Grand Prix 2017 di Pattinaggio di figura. L’appuntamento si tiene nel Paese del Sol Levante per la quinta volta, dopo le tre edizioni di Tokyo (2000, 2005, 2009) e quella di Fukuoka (2013). Impegnata nel programma libero femminile, l’azzurra Carolina Kostner ha realizzato un’ottima prestazione, valutata dai ...