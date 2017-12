: Capello distrugge Bonucci: "non sa difendere" - CalcioWeb : Capello distrugge Bonucci: "non sa difendere" -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 25 dicembre 2017) Il buon Fabioci ha abituati a dichiarazioni molto schiette e sincere. Non ha peli sulla lingua Don Fabio e lo ha dimostrato anche rispondendo alle domande su Leonardo. “È il miglior difensore italiano quando ha la palla tra i piedi – ha dichiarato a Sky Sport – e tra i primi tre al mondo. Ma non sa difendere. Ha grandi problemi. Era l’ideale nella Juventus dove faceva il libero. È perfetto per giocare a tre, a quattro fa fatica”. Molto diretto, il quale ha letteralmente distrutto. Dire ad un centrale di difesa letteralmente che non sa difendere, non è certo una grande dimostrazione di stima… L'articolo: “non sa difendere” sembra essere il primo su CalcioWeb.