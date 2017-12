Cannavacciulo | blitz dei Nas e polemiche sui Social

: RT @portentoorlando: Torino . Blitz dei Nas ne l suo ristorante Bistrot, Cannavacciulo , "pescato con le mani nel freezer". PESCE DA INCUBO. - PicciStrix : RT @portentoorlando: Torino . Blitz dei Nas ne l suo ristorante Bistrot, Cannavacciulo , "pescato con le mani nel freezer". PESCE DA INCUBO. - portentoorlando : Torino . Blitz dei Nas ne l suo ristorante Bistrot, Cannavacciulo , "pescato con le mani nel freezer". PESCE DA INCUBO. -

(Di lunedì 25 dicembre 2017) Le ultime notizie di cronaca si concentrano sullo chef Antonino. Lo scorso 22 dicembre i Nas hanno fatto irruzione nel Bistrot dell'uomo in quel di Torino. Come riportano diverse testate giornalistiche, durante il controllo sono saltati alla luce diversi problemi sugli alimenti che erano presenti nella cucina dell'uomo. Il popolo del web si è scatenato sull'argomento, dato che il personaggio è un volto noto di 'Cucine da Incubo' e di Masterchef Italia'. Cibi surgelati in quantità eccessiva Molti sono rimasti sorpresi dal Bliz tenutosi nelle scorse ore, dato che lo chef rappresenta un volto fondamentale di cucine da incubo, che da sempre si batte contro la scarsa igiene nei locali e nei cibi serviti ai clienti.è il primo a scovare coloro che non rispettano le regole della cucina, ma ahimè questa volta è toccato proprio a lui. A quanto pare lo chef conservava ...