Telemarketing : nuova legge per i Call center e telefonate commerciali. Cosa cambia : Una delle novità principali contenute nella legge che prova a mettere qualche paletto sul Telemarketing aggressivo, riguarda l'introduzione di un apposito prefisso per queste telefonate commerciali.

Telemarketing - approvata la legge contro le chiamate selvagge. I Call center avranno prefissi riconoscibili : È stata approvata all’unanimità dalla commissione Trasporti del Senato la legge contro il Telemarketing aggressivo. Il provvedimento promosso dal senatore leghista Jonny Crosio obbliga a rendere riconoscibili agli utenti le chiamate che arrivano dai call center. Il disegno di legge era stato approvato dalle commissioni Trasporti e Attività Produttive della Camera il 13 dicembre scorso e ha ricevuto oggi il via libera definitivo. Il testo ...

Bellanova : controllare condizioni di lavoro in alcuni Call center a Taranto : (Teleborsa) - Bisogna verificare le condizioni di lavoro all'interno di alcuni call center a Taranto , già oggetto nei giorni scorsi di proteste da parte di numerosi lavoratori. E' la sollecitazione ...

"Sei ore al giorno per 90 euro al mese" - la mia vita al Call center : Roma, 19 dic. (AdnKronos) - Due anni e mezzo di pensione in 14 anni di lavoro. Due figli piccoli, un marito artigiano e un sorriso aperto al futuro, nonostante tutto. Michela, 33 anni, si guarda allo ...

Call center paga 33 centesimi l'ora : "Stipendio tagliato a chi va in bagno" : Si stenta a crederci, ma i numeri non mentono. I numeri raccontano. A Taranto in un Call center c'è chi è stato pagato 33 centesimi all'ora. La Cgil va all'attacco: "Serve subito la legge...

Taranto - nel Call center paghe da un euro l'ora : "Tagli in busta paga se andavamo in bagno" : La denuncia di tre lavoratrici è stata raccolta dalla Cgil: "Le loro dichiarazioni finiranno all'ispettorato del lavoro e in procura". Su 134 controlli del...

Manovra - torna la stretta contro la delocalizzazione dei Call center : Il relatore domani porterà anche altre misure collegate all'impatto del digitale sull'economia. Le proposte saranno votate tra domenica e lunedì.