Calciomercato Torino | importante ritorno di fiamma nelle ultime ore

Calciomercato Juventus/ News - tutto per tutto per portare Emre Can a Torino a gennaio (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: Virgil van Dijk lascerà il Southampton e i bianconeri sono intenzionati a fare un tentativo per portarlo a Torino.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 17:11:00 GMT)

Calciomercato Torino - clamoroso retroscena su Milinkovic-Savic : Il Torino ha trovato un grande protagonista, il portiere Milinkovic-Savic ha già dimostrato grandi qualità. Come riporta ‘Gianluca Di Marzio’ intervista a Ivica Pavlovic, che ha seguito insieme all’agente Kezman tutta la trattativa: “la trattativa con il Torino? Il discorso parte da lontano, da quando Petrachi e i suoi osservatori avevano cominciato a seguire il giocatore. Ci avevano fatto capire di cercare un portiere di ...

Calciomercato Torino - nuovi nomi per la mediana : Petrachi si muove : 1/8 Barak (Foto LaPresse/Francesco Mazzitello) ...

Calciomercato Torino - Petrachi svela : “Ljajic verso l’addio? Ecco cosa dico” : Calciomercato Torino – Il Torino si prepara a scendere in campo per la gara di Coppa Italia, di fronte la Roma in un match difficile. Prima del match ha parlato Petrachi ai microfoni di Rai Sport, Ecco le parole sulla partita e sul futuro di Ljajic: “faremo turnover, in campo calciatori che hanno giocato meno. Cessione Ljajic? Il mercato impazza ma per il momento pensiamo alla partita di oggi, ci sarà tempo per pensare al ...

Calciomercato JUVENTUS/ News - Ag.Dybala : non sono a Torino e non ho altro da aggiungere (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: Luciano Spalletti parla della possibilità del club campione d'Italia di andare a prendere Emerson Palmieri dalla Roma.(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 17:00:00 GMT)

Calciomercato Torino - Niang può partire già a gennaio : le ultime : Calciomercato Torino – Il Torino è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Napoli, una sconfitta che ha messo in mostra tutti i limiti della squadra di Mihajlovic. Il tecnico serbo non è al sicuro dall’esonero, le prossime partite saranno fondamentali. Nel frattempo la dirigenza granata lavora sul mercato, previste diverse operazioni in entrata ed uscita. Il mercato estivo non ha dato grosse soddisfazioni, in particolar modo ha ...

Calciomercato Torino - tutto sul centrocampo : corsa a tre per la mediana : Calciomercato Torino – Stagione fino al momento altalenante in casa Torino, la squadra di Mihajlovic è reduce dalla sconfitta contro il Napoli, le prossime gare saranno fondamentali per il futuro. Nel frattempo il presidente Cairo si muove per gennaio, con l’intenzione di rinforzare la rosa, quasi certo l’arrivo di un centrocampista. Secondo quanto riporta ‘tuttoSport’ sono tre i nomi valutati dal club ...

Calciomercato - scambio Hellas-Torino? Le ultime : Il campionato di Serie A è entrato nella fase importante, in particolar modo nell’ultima giornata partita fantastica del Verona che ha vinto nettamente contro il Milan, adesso fiducia per raggiungere la salvezza. Il Torino invece si è fermato nuovamente dopo il successo contro la Lazio, nell’ultimo match ko contro il Napoli. Verona e Torino sono alla ricerca di innesti per gennaio, si guarda con attenzione all’attacco. Il ...

Calciomercato Torino - Ljajic con le valigie : a gennaio puo’ andar via : Calciomercato Torino, Ljajic con le valigie: a gennaio puo’ andar via Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Torino, Ljajic CON LE valigie – Adem Ljajic è un giocatore che non ha mai fatto della continuità una sua caratteristica peculiare. Anche quest’anno quella con il Torino potea essere la stagione della sua consacrazione, e ...

Calciomercato Torino/ Santone : Mihajlovic in bilico - Belotti? partirà a giugno (esclusiva) : Calciomercato Torino: intervista esclusiva a Dino Santone sui prossimi movimenti di mercato dei granata. Mihajlovic sempre in bilico: quale il futuro di Belotti?(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 08:00:00 GMT)

Calciomercato Torino - scambio Milik-Ljajic? Petrachi risponde così : Calciomercato Torino – Il Torino è pronto a scendere in campo per la gara di campionato contro il Napoli, interessanti indicazioni di Petrachi ai microfoni di Premium Sport: “come ho fatto a conquistare Cairo e firmare un nuovo rinnovo? Bisogna sempre stare sul pezzo, è una persona molto esigente. A gennaio rinforzo per l’Europa? Basta guardare la nostra panchina per capire la nostra qualità, semmai bisogna trovare qualche ...

Calciomercato Torino - Berenguer si sbilancia sul futuro : importanti aggiornamenti : Calciomercato Torino – Sembrava con la valigia in mano ma dopo il gol contro la Lazio il futuro di Berenguer potrebbe cambiare. Dopo un periodo di ambientamento adesso l’attaccante si candida ad essere protagonista, ecco le dichiarazioni riportate a Radio Marca: “Sono molto felice al Torino. A inizio stagione ero riuscito a ritagliarmi uno spazio in squadra, poi c’è stato un periodo in cui non ho giocato. Ma questo è il ...

Calciomercato Torino - adesso l'attaccante : Petrachi cerca il vice Belotti : Torino - Se è anche e forse soprattutto in virtù di un monte plusvalenze da 157 milioni che Petrachi si è guadagnato il rinnovo con il club di Cairo fino al 2020, nell'immediato futuro del ds granata ...

Calciomercato Juventus/ News - il Psg ci rinuncia : Allegri non si muove da Torino (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il Paris Saint German sembra costretto a rinunciare a Massimiliano Allegri, il tecnico non si muove da Torino.(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 03:58:00 GMT)