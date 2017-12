Calciomercato Napoli - Giaccherini cambia maglia : ecco la (probabile) nuova destinazione : Calciomercato Napoli – Il Napoli è reduce dall’importante successo in campionato contro la Sampdoria, la squadra di Sarri continua a guidare la classifica davanti alla Juventus. Un calciatore che non ha trovato spazio con la maglia azzurro è Emanuele Giaccherini, l’attaccante pronto a trasferirsi già nel mercato di gennaio per giocare con continuità e tornare protagonista. Nelle ultime ore contatti con il Chievo, il calciatore ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis vuota il sacco : “Ecco chi arriverà a gennaio” : Calciomercato Napoli – A margine del brindisi di Natale del Napoli Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni, soprattutto di mercato. Ecco quanto riportato da ‘Il Mattino’: “Non solo i tifosi, anche io nel 2018 sogno lo scudetto. Ma il mio obiettivo è quello di realizzare una quadratura che ci consenta di vincerlo per più anni. Non credo verranno altri. Inglese lo ...

Calciomercato Napoli/ News - Rui Patricio vuole gli azzurri (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultima notizia legata al mondo azzurro: il portiere lusitano Rui Patricio vuole assolutamente vestire la maglia dei campani, è pronto il post Pepe Reina.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 03:33:00 GMT)

Calciomercato - Napoli : obiettivo Younes. Ecco chi è il talento dell'Ajak che può diventare il vice Insigne : Riflettori sul mercato accesi ormai da tempo, in casa Napoli " nonostante le due gare di campionato ancora da disputare prima dell'inizio del nuovo anno " si pensa già ai rinforzi da regalare a ...

Calciomercato Napoli - ipotesi top player a costo zero? Il ds studia la strategia : La sessione invernale di Calciomercato è ormai veramente vicina e il Napoli è sempre alla ricerca di diversi elementi da aggiungere alla rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Tuttavia, mentre le attenzioni sono tutte riposte sul mese di gennaio che incombe e sui due possibili acquisti che dovrebbero essere messi a segno dalla dirigenza partenopea in difesa e in attacco, spunta una clamorosa ipotesi per il mese di giugno per arrivare ad un top ...

Calciomercato - Younes scatta verso Napoli : Aurelio De Laurentiis all'inaugurazione di 'Napoli nel mito' al Mann Giuntoli ha inseguito Younes e lo ritiene un profilo di assoluto livello, un giocatore in grado di incidere nell'economia di una ...

Calciomercato Napoli/ News - Ceccarini : non escludo Verdi in azzurro a gennaio (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: Niccolò Ceccarini sottolinea come Simone Verdi possa lasciare il Bologna proprio nella sessione di riparazione a gennaio.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 03:21:00 GMT)