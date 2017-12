Calciomercato Juventus - offerta shock dell’Arsenal per Benatia : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dall’importante successo contro la Roma, vittoria che ha permesso alla squadra di Allegri di tenere il passo del Napoli. Il protagonista è stato Benatia, autore del gol del successo ma in generale di una prova incoraggiante. Il calciatore ha attirato le attenzioni anche di altri club, secondo quanto riporta Sky offerta shock dell’Arsenal di circa 40 milioni di euro. Come risponderà ...

Calciomercato Juventus/ News - van Dijk in vendita e i bianconeri ci pensano (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: Virgil van Dijk lascerà il Southampton e i bianconeri sono intenzionati a fare un tentativo per portarlo a Torino.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 04:16:00 GMT)

Calciomercato Juventus - principio d’accordo per Emerson Palmieri : cifre e dettagli : Calciomercato Juventus – Juventus e Roma si affronteranno questa sera nel big match della 18^ giornata di Serie A. Le due dirigenze intanto nelle ultime settimane starebbero lavorando sotto traccia in merito al futuro di Emerson Palmieri. Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, i bianconeri avrebbero raggiunto un principio d’accordo con il club giallorosso per il terzino sinistro brasiliano classe ’94. La ...

Calciomercato Juventus/ News - Cristante vola in Premier? Sarebbe un sogno (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: Bryan Cristante strizza l'occhio alla Premier League in un'intervista rilasciata stamane(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 11:30:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - idea Griezmann se Dybala viene ceduto (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il noto procuratore Fabio Parisi tornano sulla voce del possibile passaggio di Milinkovic-Savic e Paulo Dybala al Psg.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 08:35:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Parisi : difficile Milinkovic-Savic e Dybala al Psg (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il noto procuratore Fabio Parisi tornano sulla voce del possibile passaggio di Milinkovic-Savic e Paulo Dybala al Psg.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 03:03:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News : i bianconeri premono per Cristante (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la società è avanti a tutti per arrivare sul talento classe 2001 del Genoa Pietro Pellegri, Milan e Inter sorpassate.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 20:15:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News : i bianconeri monitorano Jallow in Serie B (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la società è avanti a tutti per arrivare sul talento classe 2001 del Genoa Pietro Pellegri, Milan e Inter sorpassate.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 17:20:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Ricardo Pereira : un top player per la corsia destra! (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la società è avanti a tutti per arrivare sul talento classe 2001 del Genoa Pietro Pellegri, Milan e Inter sorpassate.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 14:35:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Alex Sandro : l’interessante offerta dello United (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la società è avanti a tutti per arrivare sul talento classe 2001 del Genoa Pietro Pellegri, Milan e Inter sorpassate.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 12:08:00 GMT)

Calciomercato Juventus - affari con il Manchester United : offerta dei Red Devils con contropartita : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara per il big match valido per la giornata del campionato di Serie A, importante scontro per lo scudetto contro la Roma. Nel frattempo tiene banco anche il mercato, il club bianconero potrebbe subire importanti cambiamenti già dalla prossima finestra con Alex Sandro sempre più vicino all’addio. Sul brasiliano è forte l’interesse del Chelsea di Antonino Conte ma negli ultimi giorni ...

Calciomercato Juventus/ News - Alex Sandro via? Pronti due sostituti (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la società è avanti a tutti per arrivare sul talento classe 2001 del Genoa Pietro Pellegri, Milan e Inter sorpassate.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 10:16:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - bianconeri avanti a tutti per Pietro Pellegri (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la società è avanti a tutti per arrivare sul talento classe 2001 del Genoa Pietro Pellegri, Milan e Inter sorpassate.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 03:41:00 GMT)

Calciomercato Juventus : l’Arsenal prepara l’assalto a Rugani : Calciomercato Juventus: l’Arsenal prepara l’assalto a Rugani Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Juventus, PIACE Rugani- La Juventus sta già lavorando per la sessione invernale di Calciomercato. Il club bianconero è vigile e pronto ad acquistare qualche talento per rinforzare la rosa. Gli uomini di mercato, però, valutano anche ...