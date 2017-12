Calciomercato | il Mercato in fiera della Serie A

Calciomercato Inter - dove giocherebbe Javier Pastore? : Diamo per scontato che l'operazione vada in porto. Che nonostante tutto Javier Pastore sia già un giocatore dell'Inter di Spalletti. Prima domanda scontata: "dove giocherebbe?". Negli ultimi sei anni ...

Calciomercato Juventus - arriva Emerson? L’indizio che avvicina al colpo : Calciomercato Juventus – Nell’ultima giornata del campionato di Serie A si sono affrontate Juventus e Roma, una partita che ha dato importanti indicazioni per lo scudetto con la vittoria dei bianconeri grazie all’ex Benatia. La gara è servita anche in chiave mercato, in particolar modo si avvicina gennaio e potrebbero andare in porto importanti trattative. In particolar modo in casa Juventus tiene banco la questione legata ad ...

Calciomercato Cagliari - movimento in uscita : si avvicina una cessione : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è reduce dal ko casalingo contro la Fiorentina, la squadra adesso è al lavoro in vista della gara in trasferta contro l’Atalanta con l’obiettivo di conquistare un risultato positivo per la salvezza. Nel frattempo si pensa anche al mercato, in particolar modo il club è al lavoro per sfoltire la rosa, un calciatore in uscita è Federico Melchiorri. L’attaccante può essere decisivo in ...

Calciomercato Roma - la storia degli affari di Monchi a gennaio : "Mercato? Siamo bene così". Lapidario, coinciso. Con una sentenza che dice tutto, anche perché basta vedere la sua storia "di mercato" nella sessione invernale. Pochi acquisti e nessun colpo ad ...

Calciomercato Juventus - dai big ai giovani : come è cambiata la tendenza a gennaio : Alle spalle le ultime due vittorie consecutive in campionato contro Bologna e Roma e inseguimento al Napoli capolista che prosegue, la Juventus è già proiettata alla prossima sfida in trasferta contro ...

Calciomercato INTER/ News - il Real vuole Icardi per sostituire Benzema (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: al termine della gara giocata contro il Sassuolo, mister Spalletti ha detto la sua sulle trattative di gennaio.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 17:50:00 GMT)

Calciomercato MILAN/ News - ora arrivare a Badelj è più difficile (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: nel mirino c'è il centrocampista Dembele. Attenzione alla concorrenza dell'Everton, pronto a soffiarlo ai meneghini.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 17:43:00 GMT)

Calciomercato NAPOLI/ News - affare Verdi rimandato a giugno (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al mondo azzurro: Aurelio De Laurentiis pare pronto a tirare fuori quindici milioni di euro per prendere Matteo Darmian dal Manchester United.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 17:32:00 GMT)

Calciomercato ROMA/ News - la Juventus ripiomba su Strootman (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie sul mondo giallorosso: i rimpianti del club capitolino su alcune cessioni aumentano dopo che ieri sera sono stati decisivi Pjanic, Benatia e Szczesny.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 17:27:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - tutto per tutto per portare Emre Can a Torino a gennaio (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: Virgil van Dijk lascerà il Southampton e i bianconeri sono intenzionati a fare un tentativo per portarlo a Torino.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 17:11:00 GMT)

Calciomercato - Lassana Diarra si svincola : occasione per i club di Serie A già a gennaio : Lassana Diarra ha rescisso il contratto con l’Al Jazira, club degli Emirati Arabi, si tratta di una rescissione consensuale come comunicato dal club attraverso una nota sul proprio sito. Il centrocampista non scendeva in campo da ottobre, ufficialmente per un infortunio. Diarra è alla ricerca del suo ultimo contratto della carriera e potrebbe essere anche in Serie A, il calciatore infatti nel passato era stato seguito da Milan ed Inter, ...

Calciomercato Udinese - importante decisione per gennaio : tutti i dettagli : Calciomercato Udinese – L’Udinese è reduce dall’entusiasmante successo contro il Verona, l’arrivo in panchina di Massimo Oddo ha completamente cambiato volto alla squadra che adesso guarda con fiducia al proseguo del campionato. La prossima giornata del campionato di Serie A regalerà l’importante gara contro il Bologna, match utile per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Nel frattempo si stanno studiando ...

Calciomercato Genoa - che mossa : si pensa ad uno scambio con il Boca : Calciomercato Genoa – Il Genoa è reduce dal fondamentale successo in campionato contro il Benevento, adesso si guarda con fiducia al proseguo del campionato con l’obiettivo di raggiungere la salvezza. Si guarda con attenzione al mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa, nelle ultime ore importanti novità. Secondo quanto riportato dall’edizione genovese di Repubblica il Boca Juniors sta lavorando per riportare ...

Calciomercato Inter/ News - contatti con Raiola per Mkhitaryan (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: al termine della gara giocata contro il Sassuolo, mister Spalletti ha detto la sua sulle trattative di gennaio.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 13:56:00 GMT)