Calciomercato Genoa | Lapadula all’Udinese? Ecco la verità

Calciomercato Genoa - che mossa : si pensa ad uno scambio con il Boca : Calciomercato Genoa – Il Genoa è reduce dal fondamentale successo in campionato contro il Benevento, adesso si guarda con fiducia al proseguo del campionato con l’obiettivo di raggiungere la salvezza. Si guarda con attenzione al mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa, nelle ultime ore importanti novità. Secondo quanto riportato dall’edizione genovese di Repubblica il Boca Juniors sta lavorando per riportare ...

Calciomercato Genoa - Perinetti svela : “Perin al Napoli? Ecco cosa posso dire” : Calciomercato Genoa – Intervistato dai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’, il direttore sportivo del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato di Pepito Rossi e anche del futuro di Perin: “Pepito Rossi è stata una grande intuizione del presidente, ieri poteva calciare un rigore che avrebbe suggellato una bella favola. Perin al Napoli? Sarebbe bello, lo dico per stima nei confronti del ragazzo perché so che farebbe benissimo e ...

Calciomercato Genoa - Laxalt come Perin : le mosse della società che non lasciano comunque tranquilli : Calciomercato Genoa – Il Genoa è al lavoro per preparare la gara di campionato contro il Benevento, gara che non può essere fallita da parte della squadra di Ballardini per raggiungere la salvezza. Nel frattempo si pensa al mercato ed al futuro del club, la dirigenza prova ad anticipare i tempi per non farsi trovare impreparata, accordo ad un passo per i rinnovi del portiere Perin e di Laxalt, due mosse che però non tranquillizzano per il ...

Calciomercato Genoa - non solo Giuseppe Rossi : doppio innesto per Ballardini - così l’11? [FOTO] : 1/14 Perin (LaPresse/Tano Pecoraro) ...

Calciomercato Genoa - Perin via? Sentite le parole di Perinetti : Calciomercato Genoa – Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Genoa, ha parlato dei buoni rapporti che il club rossoblù ha con il Bari aprendo ad un possibile arrivo di Micai nel caso in cui dovesse andare via Perin. Ecco le sue dichiarazioni a ‘TuttoBari.com’: “I rapporti tra Bari e Genoa sono buoni. Vedremo se potremo concludere qualche operazione, in questi giorni stiamo decidendo come muoverci per gennaio. Micai? ...

Calciomercato Udinese - la mossa che non ti aspetti : in arrivo il colpo dal Genoa : Calciomercato Udinese – L’Udinese è in grande ripresa dopo l’arrivo in panchina del tecnico Oddo, solo la sconfitta contro il Napoli ha interrotto una striscia di risultati positivi. La squadra adesso è al lavoro per prepara la prossima giornata di campionato, importante scontro sul campo del Chievo. Ma nel frattempo si pensa anche al mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista di gennaio, nelle ultime ore ...

Calciomercato Genoa - già decise due cessioni a gennaio : gli ultimi aggiornamenti : Calciomercato Genoa – Il Genoa è reduce dal pareggio ottenuto con la Fiorentina e domani affronterà la Juventus all’Allianz Stadium per gli ottavi di Coppa Italia. Ballardini darà spazio a chi ha giocato meno finora, intanto la dirigenza del ‘Grifone’ sta già pensando al mercato di gennaio. Dopo l’arrivo di Giuseppe Rossi, la società potrebbe sfoltire il reparto offensivo con la cessione di due pedine ormai ai ...

Calciomercato - via vai sull’asse Bari-Genoa : si prova a chiudere un doppio affare : Il Calciomercato sta per entrare nel vivo, asse calda quella che riguarda Genoa e Bari. Le due squadre sono in lotta per raggiungere i rispettivi obiettivi, la salvezza e la promozione nel campionato di Serie A ma nel frattempo iniziano a parlare di mercato. Asse caldo, in due potrebbero cambiare maglia, uno a gennaio ed uno dalla prossima stagione. Il Bari è alla ricerca di un attaccante e ha messo nel mirino Raffaele Palladino, calciatore che ...

Calciomercato Genoa - tesserato Rossi. Convocabile contro la Juventus : GENOVA - Giuseppe Rossi è ufficialmente un giocatore del Genoa . Lo ha annunciato il club rossoblù, che ha comunicato che sono state superate le procedure necessario al completamento delle operazione. ...

Calciomercato Genoa - la “lettera a Babbo Natale” di mister Ballardini : le richieste del tecnico : Calciomercato Genoa – Il Genoa sta pian piano risollevandosi grazie alla cura Ballardini. Il “Generale” sta portando solidità alla squadra, ma la classifica ancora non sorride. I 14 punti a pari merito con la Spal, non possono lasciar tranquillo il Grifone, che nel 2018 deve imperativamente cambiare ritmo per ottenere una salvezza tranquilla. Come spesso accade, il Genoa opererà in maniera cospicua sul mercato, mercato che ...

Calciomercato Genoa - si complica il difensore : altro club di A più vicino Video : Intoppo per il #Genoa sulla via che porta verso il #Calciomercato di gennaio. Luca Caldirola, difensore del Werder Brema, rischia di allontanarsi definitivamente [Video]. Il giocatore, secondo quanto annunciato dai giornalisti di Sky Sport, è infatti in trattativa avanzatissima con il Cagliari per un trasferimento nella finestra di riparazione. Accordo ad un passo coi sardi Caldirola non ha affatto gradito la scarsa considerazione del suo ...

Calciomercato Genoa - sirene per Taarabt : ecco le intenzioni per gennaio : Calciomercato Genoa – Nonostante la sconfitta casalinga contro l’Atalanta, il Genoa è in ripresa dopo l’arrivo in panchina di Ballardini, adesso i rossoblu si preparano per l’importante gara di campionato contro la Fiorentina. Protagonista nelle ultime giornate Taarabt, l’attaccante è finito nel mirino di diversi club esteri, in particolar modo spagnoli e portoghesi, il calciatore è di proprietà del Benfica ed in ...

Calciomercato Genoa - a gennaio 9 operazioni : tutti i dettagli : Calciomercato Genoa – Il Genoa è in leggera ripresa dopo l’arrivo in panchina di Ballardini, i rossoblu sono reduci dalla sconfitta casalinga contro l’Atalanta ed adesso si prepara per il math contro la Fiorentina. Ma a tenere è anche il mercato, la dirigenza attivissima in vista della finestra di mercato, previste almeno 9 operazioni. In entrata non è finita dopo l’arrivo di Giuseppe Rossi, arriveranno altri due colpi, ...

Calciomercato Genoa - Perinetti allo scoperto : un colpo per ruolo - tutti i nomi! : Calciomercato Genoa, sarà un gennaio caldissimo. Il direttore sportivo del club ligure Perinetti, ha fatto sapere oggi che il suo Genoa metterà a segno tre colpi, uno per reparto. Se in attacco l’arrivo di Giuseppe Rossi ha messo apposto le cose, in difesa ed in mediana arriveranno due innesti. Andando a spulciare nella rosa del grifone, probabilmente servirà un innesto di spessore in mezzo al campo, dove Veloso e Bertolacci stanno facendo ...