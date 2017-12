Calciomercato Foggia | ecco il rinforzo | blitz nelle ultime ore VIDEO

Calciomercato Parma - ecco il doppio colpo : le mosse per volare in A - accordo vicino con Foggia e Benevento : Calciomercato Parma – Il Parma è reduce da tre pareggio consecutivi ma guarda con fiducia al proseguo della stagione, la zona promozione diretta infatti è distante solo due punti. La dirigenza nel frattempo è attivissima sul mercato e sta per piazzare un importante doppio colpo, accordi vicini con Foggia e Benevento. Per D’aversa in arrivo Antonio Vacca, centrocampista e Massimo Coda, attaccante. Due colpi veramente importanti in ...

Calciomercato Foggia - mezza rivoluzione a gennaio? Ecco chi può partire : Calciomercato Foggia – Il Foggia non sta disputando una stagione entusiasmante, la squadra di Stroppa è in piena zona retrocessione e le prossime gare saranno fondamentali per raggiungere la salvezza. Nel frattempo la dirigenza lavora sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa, a gennaio potrebbe materializzarsi una mezza rivoluzione. Diversi calciatori sono con la valigia in mano, nelle ultime ore diversi club anche di ...

Calciomercato Catania - in caso di squalifica di Russotto si tenterà un colpaccio dal Foggia : Calciomercato Catania – Il Catania aspetta di conoscere cosa succederà a Russotto, che potrebbe essere squalificato nell’ambito della presunta combine del match Catanzaro-Avellino. La Procura federale ha chiesto 3 anni di squalifica per il numero 7 del Catania e nei prossimi giorni si attende la sentenza definitiva di primo grado. Il club etneo, comunque, sta già pensando a come intervenire nell’ipotesi in cui Russotto venisse ...

Calciomercato Foggia - si profila un addio a gennaio : gli aggiornamenti : Calciomercato Foggia – Stagione difficile per il Foggia, la squadra di Stroppa non sta disputando un buon campionato e si trova in piena zona retrocessione, si avvicina il mercato di gennaio, servono rinforzi per tentare di raggiungere l’obiettivo. Nel frattempo si profila un addio già dalle prossime settimane, nelle ultime ore contatti per il rinnovo di Antonio Vacca, la fumata è stata nera e quindi il calciatore potrebbe lasciare ...

Calciomercato Foggia - ufficiale un addio : il comunicato del club : Calciomercato Foggia – “Il Foggia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto in essere con il calciatore Ivan Pelizzoli. A Pelizzoli va il ringraziamento della società rossonera per la professionalità e per l’impegno dimostrato nei suoi mesi trascorsi con il Foggia”. Il Foggia sta disputando una stagione deludente ed è in piena zona retrocessione, adesso i tifosi si aspettano colpi ...

Calciomercato Foggia - Vacca fuori rosa? Il ds Nember fa chiarezza : Calciomercato Foggia – Negli ultimi giorni in casa Foggia è scoppiata la grana legata ad Antonio Vacca. Il regista del club pugliese ha il contratto in scadenza a giugno. Da mesi si discute di un possibile rinnovo ma ancora non si è concretizzato nulla, anzi in questi giorni sono circolate alcune voci circa una brusca interruzione delle trattative con contestuale esclusione del giocatore dai convocati per la sfida di venerdì contro il ...

Calciomercato Foggia - la mossa per l’attacco : nome importante per gennaio : Calciomercato Foggia – Campionato altalenante per il Foggia, la squadra di Stroppa è reduce dal ko contro lo Spezia e nonostante le tre sconfitte consecutive la dirigenza ha ribadito la fiducia nei confronti del tecnico. Adesso il pensiero è rivolto alla gara contro il Venezia ma si sta lavorando anche per il mercato di gennaio. L’obiettivo è mettere a disposizione un nuovo attaccante, il nome valutato è quello che stuzzica la ...

Calciomercato Foggia - Nember porta un pupillo : gli ultimi aggiornamenti : Calciomercato Foggia – Stagione altalenante per il Foggia, la squadra di Stroppa è in piena lotta per la salvezza nel campionato di Serie B ed adesso si prepara per la gara di campionato contro lo Spezia. Nel frattempo la dirigenza si sta muovendo sul mercato per rinforzare la rosa a gennaio, Luca Nember si sta muovendo con anticipo ed è pronto a portare a Foggia un pupillo. Si tratta di Luca Garritano, attaccante del Chievo che ha bisogno ...