: Calciomercato, #Diamanti si rimette in gioco: ecco la (probabile) nuova destinazione - CalcioWeb : Calciomercato, #Diamanti si rimette in gioco: ecco la (probabile) nuova destinazione - calcio24mercato : Livorno: Diamanti non è un sogno - calciomercatoit : #Diamanti riparte dalla #SerieC? - giornalistispo1 : RT topcalcionews "New: Livorno: Diamanti non è un sogno -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 25 dicembre 2017) Ilsta per entrare nel vivo, le società sono al lavoro per rinforzare le rose già dai primi giorni del nuovo anno. Un calciatore pronto arsi inè Alessandroche si è svincolato a giugno dopo l’addio al Palermo. Ladovrebbe essere il Livorno, in lotta per la promozione in Serie B. La dirigenza è al lavoro per convincere il calciatore, proposto un anno e mezzo di contratto,ci sta pensando e potrebbe chiudere la carriera al Livorno. L'articolosiinla (sembra essere il primo su CalcioWeb.