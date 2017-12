Calciomercato Cagliari | movimento in uscita | si avvicina una cessione

Calciomercato Cagliari - si tenta il colpo per l’attacco : le ultime : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è in piena lotta per la salvezza, la squadra di Diego Lopez adesso si prepara per la gara di campionato contro la Fiorentina. Nel frattempo si pensa alle strategie di mercato per il futuro, un calciatore finito nel mirino dei sardi è Alessio Da Cruz. L’attaccante è arrivato al Novara a parametro zero, il calciatore fino al momento ha disputato una stagione importante in Serie B. Il salto in ...

Calciomercato Cagliari - innesto in prospettiva : il comunicato del club : Calciomercato Cagliari – Riccardo Daga ha firmato con il Cagliari il suo primo contratto da professionista. Il giovane portiere di Cagliari, classe 2000, si è legato ai colori rossoblù sino al 2020. Daga corona così il suo percorso all’interno del settore giovanile. Dagli Esordienti a primo portiere della Primavera, in questa stagione è già entrato nel giro dei grandi, allenandosi con Cragno, Rafael e il suo giovane collega Crosta, ...

Calciomercato Cagliari - vicino l’innesto per la difesa : le ultime : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari sta disputando una stagione positiva, la squadra di Diego Lopez è reduce dalla beffa nella gara di campionato contro la Roma ed adesso si prepara per il match casalingo contro la Fiorentina, l’obiettivo è riprendere la marcia salvezza. La dirigenza nel frattempo pensa al mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa già a gennaio, nelle ultime ore importante mossa per la difesa, si prova a ...

Calciomercato Cagliari - Caldirola è un'idea : Cagliari - Dopo cinque stagioni, l'avventura tedesca di Luca Caldirola potrebbe essere arrivata al capolinea. Al difensore non dispiacerebbe affatto rientrare in Italia, e tra i vari club che hanno ...

Calciomercato - Crosta-Cagliari : nuovo accordo fino al 2020 : CAGLIARI - Il Cagliari si tiene stretto Luca Crosta . Il portiere classe 1998 ha rinnovato oggi il suo contratto con il club sardo fino al 2020. Cresciuto prima nelle giovanili del Milan e poi in ...

Calciomercato Fiorentina - asse con il Cagliari : in tre possono cambiare maglia - i dettagli : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è reduce dallo scialbo pareggio casalingo maturato con il Genoa. I viola hanno perso un’occasione per avvicinare la Sampdoria e per distaccare le dirette concorrenti per l’Europa visto che nessuna è riuscita a conquistare i tre punti. Per i viola comunque è già tempo di pensare alla prossima gara in programma venerdì sera contro il Cagliari. Proprio con i sardi a gennaio potrebbe nascere ...

Calciomercato Cagliari - il ds Rossi allo scoperto sul futuro di Barella : le intenzioni per gennaio : Calciomercato Cagliari – Nel pre-partita del match con la Roma, il ds del Cagliari, Giovanni Rossi, intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’, ha fatto un punto sul futuro di Nicolò Barella, conteso da mezza Serie A: “Barella sul mercato? Non è un giocatore che potrà andare sul mercato a gennaio, siamo felici perché abbiamo due Under 21, il Cagliari deve lavorare sui giovani. E’ uno dei giovani più chiacchierati ...

Calciomercato Cagliari - cercasi centrocampista : l’ultima idea arriva dalla Fiorentina : Calciomercato Cagliari – Reduce dal 2-2 con la Sampdoria, il Cagliari si appresta ad affrontare la Roma allo stadio all’Olimpico, domani sera alle 20.45. I sardi proveranno a portare via qualche punto dalla Capitale ma sicuramente non sarà semplice. La dirigenza rossoblù, nel frattempo, sta già pensando al mercato di gennaio e a come intervenire per rinforzare la rosa a disposizione di Lopez. La priorità è l’acquisto di un ...

Calciomercato - duello per la difesa tra Cagliari e Bologna : l’obiettivo : Il Cagliari ed il Bologna stanno disputando un campionato altalenante, l’obiettivo per entrambe è quello di raggiungere la salvezza con anticipo. Per questa motivo le dirigenza sono al lavoro in vista del mercato di gennaio, si stanno studiando le strategie per rinforzare le rose. Obiettivo in comune, il nome per la difesa porta a Leandro Castan che non sta trovando spazio con la Roma. Il giallorosso dovrebbe cambiare maglia a gennaio e ...

Calciomercato Sampdoria - contro il Cagliari è emerso un grave problema : si pensa ad un grande ritorno : Calciomercato Sampdoria – Dopo quella contro la Lazio altra beffa per la Sampdoria, la squadra di Giampaolo non è andata oltre il pareggio nella gara contro il Cagliari, secondo tempo negativo per i blucerchiati dopo il doppio vantaggio firmato da Quagliarella. Nell’ultimo match è emerso un problema evidente, quello legato al portiere, errore clamoroso di Viviano che ha aperto alla rimonta del club sardo. La Sampdoria ha una buona ...

Calciomercato Cagliari - si tenta il colpo : gli ultimi importanti aggiornamenti : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è reduce dal buon pareggio sul campo del Bologna, la dirigenza adesso è al lavoro per rinforzare la squadra per il mese di gennaio. L’arrivo di Diego Lopez ha ambiato il rendimento della squadra che adesso punta a conquistare altri risultati positivi per allontanarsi dalla zona pericolo, un aiuto potrebbe arrivare dal mercato. Si prova a chiudere un colpo importante, si tratta di Luca Caldirola ...

Calciomercato - Cagliari-Inter : avviati i contatti per Barella : CAGLIARI - Nicolò Barella è nel mirino dell 'Inter per la prossima stagione, impossibile ipotizzare il colpo a gennaio. Ausilio ci sta lavorando e ha mandato segnali di apprezzamento. Il dirigente ...

Calciomercato Cagliari/ Chiono : Sau ormai è una bandiera. Barella potrebbe salutare (esclusiva) : Calciomercato Cagliari: intervista esclusiva a Gabriele Chiono sulle prossime mosse di mercato dei sardi. Piacciono molto a Inter e Juventus Barella e Han.(Pubblicato il Thu, 30 Nov 2017 09:08:00 GMT)

Calciomercato Genoa - sfida al Cagliari per un difensore : i dettagli : Calciomercato Genoa – La cura di Ballardini sembra funzionare in casa Genoa. Il ‘Grifone’ infatti dall’arrivo dell’ex tecnico del Palermo ha conquistato una vittoria contro il Crotone e un pareggio di prestigio con la Roma. Intanto la società ha messo a segno un colpo a sorpresa dando fiducia a Giuseppe Rossi. L’attaccante, dopo aver recuperato dall’ennesimo brutto infortunio, rappresenta sicuramente una ...