C Italia | scattano i quarti di finale

Basket - Italia-Romania in tv. Scattano le Qualificazioni Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vedere il match in Diretta Live Streaming : Manca poco al via delle Qualificazioni Mondiali 2019. L’Italia comincerà il nuovo corso affrontando la Romania nella prima delle due partite previste in questa “finestra”. La Nazionale allenata da Meo Sacchetti debutterà in casa, al Pala Ruffini di Torino, tutto esaurito per l’occasione. Sarà una partita importante, con gli azzurri che si presentano all’appuntamento con graditi ritorni e alcune facce nuove, vista ...