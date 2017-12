Bus finisce sulle scale della metro Mosca video | travolge e uccide almeno 5 pedoni | le

Mosca - Bus fuori controllo finisce su scalinata metro : 5 morti : Mosca Un bus di linea impazzisce e finisce fuori strada, imboccando la scalinata della metro. Accade la mattina di Natale a Mosca, alla stazione di Slavyansky Bulvar. Decine le persone falciate dall'...

India - autoBus sorpassa e finisce in un fiume : almeno 30 i morti : Sale il bilancio dell’incidente avvenuto in India, dove un autobus che trasportava 45 passeggeri nello Stato settentrionale di Rajasthan e’ precipitato nel fiume Banas durante un avventuroso sorpasso. Al momento risultano 30 morti e 15 feriti. Lo riferisce l’agenzia di stampa Ians. Fonti della polizia hanno indicato che l’autobus, in viaggio fra Sawai Madhopur e Lalsot, era guidato da un ragazzo di 16 anni, il quale ha ...

Brusca frenata dell'autoBus - 48enne napoletano finisce in ospedale : Un 48enne di Casalnuovo, è finito in ospedale a causa di una caduta a bordo di un autobus Eav. L'uomo si trovava questa mattina sul pullman insieme ad altri passeggeri nel quartiere Fuorigrotta, ...

Maltrattamenti a scuola : dove finisce la sgridata e inizia l'aBuso? : ... ad esempio) ma a livello politico tutto, compresa un'adeguata formazione e supporto psicologico agli insegnanti, è fermo, salvo veloci commenti ai fattacci di cronaca come quello di Vercelli. Getty ...

Firenze - lite con autista finisce in dramma : pedone investito dal Bus - indagato conducente : Firenze, lite con autista finisce in dramma: pedone investito dal bus, indagato conducente La vittima è un 53enne di Bagno a Ripoli schiacciato dalla ruota del mezzo pubblico durante una manovra nei pressi di una fermata.Continua a leggere La vittima è un 53enne di Bagno a Ripoli schiacciato dalla ruota del mezzo pubblico durante una […] L'articolo Firenze, lite con autista finisce in dramma: pedone investito dal bus, indagato conducente ...

Sasso contro autoBus a Napoli - autista ferito finisce in ospedale : Un autista dell'Anm (Azienda Napoletana Mobilità) è stato colpito da un Sasso alla tempia, lanciato da sconosciuti, mentre era fermo con il suo bus nel Rione De Gasperi, nel quartiere Ponticelli di ...