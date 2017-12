Bresciano sequestrato in Turchia | nuova telefonata di Alessandro Sandrini alla madre

Bresciano scomparso da 14 mesi telefona alla madre : “Mi hanno sequestrato aiutami” : Un Bresciano di 32 anni, Alessandro Sandrini, che risulta scomparso in Turchia da oltre un anno e sarebbe nelle mani di sequestratori in Siria. Lo scrive il Giornale di Brescia che ha intervistato la madre. Dipendente in cassa integrazione di un’azienda bresciana, residente a Folzano, era partito il 3 ottobre 2016 per un viaggio organizzato di una settimana in Turchia. Non è mai tornato. Ha soggiornato in un albergo di Adana, città turca a 180 ...