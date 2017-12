Brescia all' assalto di Milano

Bresciano sequestrato in Turchia : nuova telefonata di Alessandro Sandrini alla madre : "Mamma sono in una stanza tre metri per tre, ci sono altre persone sequestrate ma io non le vedo", ha detto il ragazzo. Secondo gli inquirenti le telefonate...

Pallanuoto maschile - Serie A1 2017-2018 : risultati e classifica dopo la decima giornata. Brescia cade - Pro Recco sola in vetta! : Si sapeva che sarebbe stato il match di cartello, e di certo le emozioni non sono mancate: Sport Management e Brescia danno vita ad una partita molto equilibrata nella decima giornata di Serie A1 di Pallanuoto maschile, ed alla fine la squadra ospite perde l’imbattibilità in campionato, capitolando per 4-3. La sorpresa della giornata la mette a segno la Lazio, che batte per 13-11 il Napoli e lo avvicina in classifica, mentre approfittano ...

Pallanuoto - A1 2017-2018 : decima giornata. Si gioca prima della pausa natalizia - big-match Sport Management-AN Brescia : ...00 Reale Mutua Torino 81 Iren-Pallanuoto Trieste 16,00 Lazio-Canottieri Napoli 16,30 Brescia-Banco Bpm Sport Management 18,00 diretta streaming su https://www.federnuoto.it/live/index.html ...

Pallanuoto - A1 2017-2018 : decima giornata. Si gioca prima della pausa natalizia - big-match Sport Management-AN Brescia : Prosegue il tour de force al quale sono state costrette alcune delle squadre iscritte al campionato di Serie A1 di Pallanuoto. Tra oggi e domani si gioca il decimo turno, l’ultimo prima della pausa natalizia: si tornerà in acqua poi subito dopo le festività, all’Epifania. Un giorno e mezzo di pausa per la capolista Pro Recco che, dopo aver vinto mercoledì in Champions League, è già pronta ad ospitare il Posillipo oggi alle 15: match ...

Pallanuoto - Champions League 2017-2018 : impresa dell’AN Brescia - battuto allo scadere lo JUG : Altra super vittoria per l’AN Brescia nella Champions League di Pallanuoto: impresa titanica per i ragazzi guidati da Sandro Bovo che alla Piscina Mompiano, davanti al pubblico di casa, riescono a battere lo JUG Dubrovnik per 9-8 al termine di un incontro pieno di emozioni. Terza piazza nel raggruppamento A, l’obiettivo passaggio del turno resta ancora vivo. Primo quarto davvero equilibrato, chiuso sul 2-2, con un super Janovic a ...

Pallanuoto - Champions League 2017-2018 : Brescia attende i campioni di Croazia in un match delicato in chiave Final Eight : Domani sera, alle ore 20.30, Brescia attende i campioni di Croazia del Dubrovnik nell’incontro valido per il quinto turno della Champions League di Pallanuoto maschile: in palio punti pesantissimi in ottica Final Eight, anche se non è ancora terminato il girone d’andata della prima fase. I balcanici, infatti, precedono i lombardi nella classifica del Girone A di un solo punto: Dubrovnik terzo a quota 7, Brescia quarto a quota 6, a ...

Pallanuoto - Champions League 2017-2018 : Brescia attende i Campioni di Croazia in un match delicato in chiave Final Eight : Domani sera, alle ore 20.30, Brescia attende i Campioni di Croazia del Dubrovnik nell’incontro valido per il quinto turno della Champions League di Pallanuoto maschile: in palio punti pesantissimi in ottica Final Eight, anche se non è ancora terminato il girone d’andata della prima fase. I balcanici infatti precedono i lombardi nella classifica del Girone A di un solo punto: Dubrovnik terzo a quota 7, Brescia quarto a quota 6, a pari ...

Pallanuoto - A1 2017-2018 : i migliori italiani dell’ottava giornata. Edoardo Manzi brilla a Brescia : Ottava giornata per il campionato di A1 di Pallanuoto maschile: si tornano a giocare tutti gli incontri di sabato dopo un settimo turno spezzettato. Alla vigilia della pausa natalizia (sabato ci sarà infatti l’ultima giornata), cambia poco o niente in vetta alla classifica, con la coppia Pro Recco-AN Brescia che continua ad andare a braccetto senza particolari problemi. Segue sempre a tre lunghezze di distanza la Sport Management. ...

DIRETTA/ Brescia Venezia (risultato live 0-0) streaming video Rai.tv : palla a due! (basket Serie A1) : DIRETTA Brescia Venezia: streaming video Rai.tv, orario e risultato live. La capolista del campionato di basket A1, reduce dalla prima sconfitta, ospita i campioni d'Italia della Reyer(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 20:16:00 GMT)

Napoli piange Virginia Da Brescia : addio alla cantante e attrice icona della Piedigrotta : Grave lutto nel mondo della musica e del teatro napoletano: s'è spenta all'età di 81 anni Virginia Da Brescia, all'anagrafe Virginia ABrescia. Tarantina di nascita, Virginia Da Brescia fu una star della Piedigrotta ...

Serie B Brescia-Cittadella - probabili formazioni e tempo reale alle 15. Dove vederla in tv : BRESCIA - Oggi alle 15, posticipo di Serie B tra Brescia e Cittadella. I padroni di casa vanno alla ricerca di una vittoria, dopo il ko con il Frosinone, per mettere punti importanti per la propria ...

Pallanuoto maschile - Serie A1 2017-2018 : risultati e classifica dopo la nona giornata. Pro Recco e Brescia sempre a punteggio pieno : Continua la Serie di vittorie consecutive di Pro Recco e Brescia nella Serie A1 di Pallanuoto maschile: nella nona giornata i liguri si sono imposti a Napoli per 4-12, mentre i lombardi hanno asfaltato Torino per 20-7. Alle spalle della coppia al comando resta a -3 la Sport Management, corsara sempre a Napoli, contro il Posillipo, con il punteggio di 4-11. Savona aggancia la quarta piazza dopo essere passata a Trieste per 7-11, mentre irrompe in ...

Giugliano a CM : 'Brescia non inferiore alla Juve - Del Piero idolo. Italia - seguici : andiamo insieme al Mondiale' : Cabrini appena arrivata mi ha dato una mano ad orientarmi con il gruppo, per me era un mondo nuovo. Melania Gabbiadini e Daniela Stracchi, che sono le veterane, sono state un punto di riferimento per ...

Pallanuoto - Serie A1 2017-2018 : la nona giornata. Pro Recco e Brescia ancora a braccetto? : nona giornata di Serie A1 di Pallanuoto maschile: sabato Pro Recco e Brescia proveranno a restare in vetta alla classifica a punteggio pieno mantenendo le tre lunghezze di vantaggio sulla Sport Management. I liguri, di scena a Napoli alle 14.30,proveranno a scavare il solco decisivo tra le prime tre ed i campani, quarti. Compito sulla carta più agevole per la formazione lombarda, che scenderà in acqua alle 18, conoscendo già il risultato dei ...