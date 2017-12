GP Stati Uniti : Brendon Hartley - un neozelandese per la Toro Rosso : Per far decollare una carriera nel mondo delle corse, è obbligatoria la tappa in Europa , seguendo le orme proprio degli idoli McLaren e Hulme. Brendon , a soli 16 anni, si trasferì in Germania e ...

F1 - GP Stati Uniti 2017 : sarà Brendon Hartley a sostituire Pierre Gasly al volante della Toro Rosso ad Austin. Affiancherà Daniil Kvyat : I dubbi in casa Toro Rosso in vista del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin sono Stati finalmente fugati. sarà Brendon Hartley a sostituire Pierre Gasly al volante della STR12. Un problema nato dalla partecipazione del francese al campionato Super Formula. Gasly è infatti nel pieno della lotta per il titolo e la prossima gara in Giappone si svolgerà proprio in concomitanza del weekend di Austin. La Toro Rosso non ha voluto negargli questa ...