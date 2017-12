Blitz Femen a S Pietro | 24enne arrestata

Blitz Femen a San Pietro : attivista cerca di afferrare statua Gesù bambino : Attimi di tensione in Vaticano. Oggi 25 dicembre, un' attivista di ' Femen ' ha provato a strappare la statua di Gesù bambino dal presepe in Piazza San Pietro ma è stata fermata dalle forze dell'ordine...

Blitz 'Femen' a San Pietro - arrestata : 17.42 Blitz di un'attivista di Femen, il movimento femminista ucraino, a Piazza San Pietro . In topless, si è lanciata sulla statua di Gesù Bambino per strapparla dal presepe, gridando 'Dio è donna'. E' stata fermata dai Gendarmi del Vaticano e poi arrestata dalla Polizia. L'incidente è avvenuto poche ore prima del messaggio di Natale di Papa Francesco, al quale hanno assistito oltre 50 mila persone. Secondo il sito web di Femen, a compiere il ...

Blitz Femen a San Pietro : attivista prova a prendere statua di Gesù Bambino : Un'attivista di Femen ha provato a strappare la statua di Gesù Bambino dal presepe in Piazza San Pietro, a Roma, ma è stata fermata dalla polizia. La donna, in topless, si è lanciata sul presepe gridando "Dio è donna". Lo stesso slogan era dipinto sulla sua schiena nuda.A bloccarla alcuni gendarmi del Vaticano che l'hanno poi arrestata con l'aiuto della polizia. L'incidente è avvenuto circa due ore prima del ...