Blade Runner 2049 : gli incredibili effetti digitali in un video : Blade Runner 2049 - Guarda questo incredibile video che mette in mostra come è stato costruito questo affascinante mondo in CGI:

Da 'Blade Runner' a 'Il Gladiatore' - gli 80 anni di Sir Ridley Scott - : Il regista inglese, nato il 30 novembre 1937, è attualmente alle prese con il film 'Tutti i soldi del mondo', che ha dovuto in parte girare di nuovo per l'esclusione di Spacey. Gli auguri di Sky Cinema

Da #BladeRunner a #Maria - il discorso di Renzi in 8 hashtag : Finisce tutto in applausi e flash, abbracci e selfie con i millennials. Tra fake news e citazioni di Blade Runner, Matteo Renzi chiude la sua «Leopolda di lotta» con un intervento che fa già annusare l’aria della prossima campagna elettorale. Ci siamo mimetizzati tra millennials, volontari e fedelissimi, per seguire il discorso del segretario dem. Ecco un riassunto in otto hashtag. 1) #BladeRunner «Voglio più vita, padre», citazione di uno ...

Blade Runner 2049 : un lavoro soddisfacente? : Ci sono voluti ben trentacinque anni di gestazioni e intricate storie di fantascienza prima di dare alla luce uno dei seguiti più attesi e discussi della storia del cinema: Blade Runner 2049. Ora che è uscito, questo film ha fatto molto parlare di sé generando per la maggior parte buoni consensi di critica e adempiendo al suo quasi impossibile compito di proseguire la storia cominciata da Ridley Scott nel 1982. Sebbene Blade Runner fosse un film ...

Blade Runner 2049/ Il film che mostra come a Hollywood il denaro conta più delle idee : Dopo 35 anni è stato realizzato il sequel di BLADE RUNNER. Tecnicamente ben fatto, il film è però privo di idee e forse ci sarà un altro seguito.

Blade Runner 2049 - la mia recensione : Blade Runner 2049, la mia recensione #cinema #BladeRunner2049 #recensione #natangelo L'articolo Blade Runner 2049, la mia recensione proviene da Il Fatto Quotidiano.

"Il mondo di Blade Runner è più vicino di quanto sembri" : Il mago degli effetti speciali John Nelson a Torino per View Conference. 'La fusione fra esseri umani e macchine aumenterà. Ma attenti ai rischi' Il caos di Città del Messico, l'inquinamento palpabile ...

Rachel giovane come nell 82 così la tecnologia in Blade Runner ha eliminato gli effetti del tempo : Lo scorso dicembre, in Rogue One: A Star Wars Story , le platee di tutto il mondo hanno nuovamente rivisto in azione il Grand Moff Tarkin del leggendario attore inglese Peter Cushing (morto l'11 ...

Blade Runner 2049 - solo i maschi hanno il diritto di invecchiare : Uno dei personaggi fondamentali del Blade Runner originale (firmato Ridley Scott) era Rachel, replicante convinta inizialmente di essere umana e di cui il protagonista Rick Deckard si innamora. Ebbene è risaputo che quest’ultimo torna, sempre impersonato da Harrison Ford, nel nuovo Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve. Quello che invece molto probabilmente non sa chi non ha ancora visto il film è che è presente anche Rachel, ma in ...

Loving Vincent supera Blade Runner : il lungometraggio dipinto ritornerà in sala : Loving Vincent è stato proiettato in sala solamente per tre giorni, il 16-17-18 ottobre, ma dato il successo di pubblico verrà proiettato nuovamente lunedì 20 novembre in tutti i cinema d'Italia che lo accoglieranno. Infatti, secondo quanto riportano Il Fatto Quotidiano e Badtaste, sarebbero stati più di 130mila gli spettatori italiani che non si sono persi l'appuntamento di ottobre, superando persino Blade Runner 2049 e diventando il film ...

The Sprawl - un gioco di ruolo per diventare un Blade Runner : Ci sono molte associazioni ludiche che lavorano anche a livello sociale ed educativo, insomma è un mondo che si apre a realtà sociali e a generazioni diverse". E la Dreamlord press com'è nata? Come ...

LOVING VINCENT SUPERA Blade Runner - OLTRE 1 MILIONE AL BOTTEGHINO : Successo al box office per il documentario LOVING VINCENT che, in soli tre giorni di programmazione, dal 16 al 18 ottobre, ha incassato in Italia 1.2 milioni, raccogliendo nelle sale OLTRE 130 mila ...

